ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「西華富邦」侯姓富豪回鄉　砸現金1.4億當陳文茜鄰居

記者陳筱惠／台中報導

台中西區豪宅社區「由鉅大恆」出現一筆總價逾1.4億元交易，買方為住在北市「西華富邦」的侯姓富豪，全案採現金購入，創下2026年西區首筆破億交易、該社區次高總價紀錄，信義房屋專家顯示頂級客層對精華地段與品牌豪宅仍具高度信心。

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」　房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3

▲▼台中西區,由鉅大恆,豪宅,美術館。（圖／記者陳筱惠攝）

▲住在北市「西華富邦」的侯姓富豪回家鄉購入台中西區豪宅社區「由鉅大恆」。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據實價登錄資料顯示，該筆交易總價逾1.4億元，位於「由鉅大恆」的中高樓層，總移轉面積達178.45坪（含3車位）。扣除車位價值後，換算每坪單價落在83.97萬元，單總價都創社區次高，也成為2026年度台中西區首筆破億交易。

「由鉅大恆」為地下5層、地上35層，鄰近台中國家美術館，屬草悟道生活圈，正對國美館第一排，擁有草悟道不可逆的永久綠帶景觀。最知名住戶為前台中市長林佳龍、亞洲女主廚陳嵐舒，JAMEI CHEN品牌創辦人陳季敏、映興電子董事長賴柄源、趨勢科技共同創辦人陳怡蓁、媒體名人陳文茜、英業達集團創辦人葉國一的兒子、創投教父柯文昌，包含由鉅建設董事長林嘉琪家族都是住戶。

《住展雜誌》企研室總監陳炳辰指出：「近期股市有所斬獲，有錢人們更是錢滾錢，手上大筆現金去化的最佳穩健管道來布局高價宅實屬合理，過去也常有富豪們現金買房，免於利率波動，資產配置相當有效率。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲屬於具備地緣性、回流台中的堅強買盤出手1.4億元買進「由鉅大恆」。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

實際查詢，該富豪雖然戶籍坐落北市豪宅「西華富邦」，但實際上他為道地台中人，除了此次購入的「由鉅大恆」外，在西區也有另一處百坪豪宅，屬於具備地緣性、回流台中的堅強買盤。

信義房屋美術園道店洪彰強認為：「以台北市頂級豪宅動輒每坪200萬元起跳，相較之下，台中頂級豪宅不論在建築規格、營造品質或空間尺度上均不輸台北，但價格卻僅約台北的3分之1，具備極高的性價比。」

▲▼台中豪宅,台中房市,「由鉅大恆」,台中房產 。（圖／記者張菱育攝）

▲現階段豪宅產品除了比較預售與成屋之間的價差外，也會從相同單價下各區域的生活機能、地段條件與地緣客層進行評估。（圖／記者陳筱惠攝）

洪彰強說：「以目前開價來看，確實高於社區既有成交行情，不過隨著市場陸續出現獲利了結、資金回流不動產的現象，豪宅市場往往扮演景氣風向球角色，後續表現值得觀察。」

洪彰強補充：「現階段豪宅產品除了比較預售與成屋之間的價差外，也會從相同單價下各區域的生活機能、地段條件與地緣客層進行評估。在自住買盤逐步回溫下，下半年豪宅市場表現有機會優於上半年。」

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」　房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3

信義房屋更多相關新聞


 

關鍵字：台中豪宅由鉅大恆2026首筆破億草悟道生活圈頂級客層

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

高雄30年護理之家1.48億易主　神秘買家背景曝光

高雄市區土地愈來愈稀缺，連長照機構都成為收購標的。鼓山區營業近30年的老牌「瑞豐護理之家」，今年2月整棟以1億4850萬元易主；實際走訪現場，該機構仍正常營業，據查，買方為具不動產開發背景的投資公司。

1小時前

鶯歌「阿婆壽司」起大厝　全現金豪蓋7層樓

鶯歌「阿婆壽司」擁40多年歷史，主打銅板美食，頗為知名。「阿婆壽司」在建國路上「起大厝」，興建一棟地上7層據點，至今完工近2年，1樓已拉上預定點紅布條，且經查謄本整棟沒有貸款，推測阿婆一家「無貸款蓋樓」機率高，財力驚人。

2小時前

墾丁南灣沙灘第一排撐不住？　指標超商降價千萬找買家

墾丁是台灣最具代表性的渡假勝地，充滿陽光、沙灘、比基尼。墾丁南灣第一家7-ELEVEN如今也要賣了。在國旅復甦、南灣觀光逐步回溫之際，這間正對沙灘第一排的地標超商，屋主低調出售，1年前開價從1.1億元降至如今9988萬元，目前仍營業中。

4小時前

「西華富邦」侯姓富豪回鄉　砸現金1.4億當陳文茜鄰居

台中西區豪宅社區「由鉅大恆」出現一筆總價逾1.4億元交易，買方為住在北市「西華富邦」的侯姓富豪，全案採現金購入，創下2026年西區首筆破億交易、該社區次高總價紀錄，信義房屋專家顯示頂級客層對精華地段與品牌豪宅仍具高度信心。

4小時前

瘋傳「夏季三段式電價」時段、金額全錯　事實查核：99%家庭不適用

全台住宅「夏月電價」制度於6月1日正式上路，網路上隨之瘋傳一張「夏月住宅三段式電價」的收費圖卡，提醒民眾要在特定時段用電才省錢。對此，TFC台灣事實查核中心特別發文闢謠，直指這是「每年夏天就會準時現身的老謠言」。台電也澄清，目前全國有高達99%的家庭用戶都是採取「累進費率」依用電量計費，根本與用電時段無關，網傳圖卡的資訊完全錯誤。

6小時前

土方之亂後又迎光電之亂！　建商大老喊話：排除住宅規範

營建業今年初才因剩餘土石方管理新制上路，引爆一波「土方之亂」，如今又將迎來「光電之亂」。讓營建業者、開發商同時跳腳，也力喊政府，先排除住宅規範。

21小時前

高雄人哭了又笑！　家樂福愛河店續租「5大餐廳回歸」

歷經2度宣布熄燈又續租的家樂福愛河店，4月底續租後，人潮明顯回流，但也展開新一波餐飲品牌洗牌，「麥當勞」等5家餐廳率先恢復營業，「異人館」確定退場，「Joyfull」即將接棒進駐。專家表示，地主以短期租約為主，未來若改建推案，愛河首排房價恐再墊高。

22小時前

不是正中午！夏季電價「這6小時最貴」每度7.13元　想省錢快避開

夏月電價今（6月1日）正式啟動，根據台電官網指出，去年住宅用戶夏月平均每月用電量達418度，較非夏月增加近4成，平均每月電費增加約446元，若想省錢，粉專阿明當家指出，很多人以為只要少開冷氣就能省電，但如果你家是「表燈住商簡易型時間電價（三段式）」用戶，用電時間也很重要！

22小時前

買盤回籠、交屋潮湧現　5月買賣移轉棟數月增5.6%

5月六都買賣移轉棟數出爐，合計1萬6558棟，月增5.6%、年減3.7%。信義房屋專家表示，3月下旬後就觀察到遞延的買盤逐漸回籠，5月年增轉正，一方面是交屋量為數不小，另一方面成屋市場的買氣也有回溫跡象。

23小時前

精華地段老牌汽旅求售11.5億　建商卡2大難題恐不埋單

高雄老字號汽旅也撐不住？在地營運近20年的「歐遊國際連鎖精品旅館」高雄館，距離中山高中正交流道不遠，地段精華，目前仍正常營業中，卻悄悄開出11.5億元出售，且賣家就是歐遊國際本身。專家直指「建商恐不買單」。

6/1 14:40

【天使貓主動露肚肚】讓主人摸到飽　信任感直接滿出來❤

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

不是正中午！夏季電價「這6小時..

鶯歌「阿婆壽司」起大厝　全現金..

瘋傳「夏季三段式電價」　事實查..

精華地段老牌汽旅求售11.5億..

「西華富邦」侯姓富豪回鄉　砸現..

桃園首創「市價5折買房」　財經..

一級變頻冷氣「卻變吃電怪獸」　..

土方之亂後又迎光電之亂！　建商..

墾丁南灣沙灘第一排撐不住？　指..

「鳥貴族」踏出北市！　台中人喜..

ETtoday房產雲

最新新聞more

高雄30年護理之家1.48億易..

鶯歌「阿婆壽司」起大厝　全現金..

墾丁南灣沙灘第一排撐不住？　指..

「西華富邦」侯姓富豪回鄉　砸現..

瘋傳「夏季三段式電價」　事實查..

土方之亂後又迎光電之亂！　建商..

高雄人哭了又笑！　家樂福愛河店..

不是正中午！夏季電價「這6小時..

買盤回籠、交屋潮湧現　5月買賣..

精華地段老牌汽旅求售11.5億..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366