「西華富邦」侯姓富豪回鄉　砸現金1.4億當陳文茜鄰居

記者陳筱惠／台中報導

台中西區豪宅社區「由鉅大恆」出現一筆總價逾1.4億元交易，買方為住在北市「西華富邦」的侯姓富豪，全案採現金購入，創下2026年西區首筆破億交易、該社區次高總價紀錄，信義房屋專家顯示頂級客層對精華地段與品牌豪宅仍具高度信心。

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▲住在北市「西華富邦」的侯姓富豪回家鄉購入台中西區豪宅社區「由鉅大恆」。（圖／記者陳筱惠攝）

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根據實價登錄資料顯示，該筆交易總價逾1.4億元，位於「由鉅大恆」的中高樓層，總移轉面積達178.45坪（含3車位）。扣除車位價值後，換算每坪單價落在83.97萬元，單總價都創社區次高，也成為2026年度台中西區首筆破億交易。

「由鉅大恆」為地下5層、地上35層，鄰近台中國家美術館，屬草悟道生活圈，正對國美館第一排，擁有草悟道不可逆的永久綠帶景觀。最知名住戶為前台中市長林佳龍、亞洲女主廚陳嵐舒，JAMEI CHEN品牌創辦人陳季敏、映興電子董事長賴柄源、趨勢科技共同創辦人陳怡蓁、媒體名人陳文茜、英業達集團創辦人葉國一的兒子、創投教父柯文昌，包含由鉅建設董事長林嘉琪家族都是住戶。

《住展雜誌》企研室總監陳炳辰指出：「近期股市有所斬獲，有錢人們更是錢滾錢，手上大筆現金去化的最佳穩健管道來布局高價宅實屬合理，過去也常有富豪們現金買房，免於利率波動，資產配置相當有效率。」

▲屬於具備地緣性、回流台中的堅強買盤出手1.4億元買進「由鉅大恆」。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

實際查詢，該富豪雖然戶籍坐落北市豪宅「西華富邦」，但實際上他為道地台中人，除了此次購入的「由鉅大恆」外，在西區也有另一處百坪豪宅，屬於具備地緣性、回流台中的堅強買盤。

信義房屋美術園道店洪彰強認為：「以台北市頂級豪宅動輒每坪200萬元起跳，相較之下，台中頂級豪宅不論在建築規格、營造品質或空間尺度上均不輸台北，但價格卻僅約台北的3分之1，具備極高的性價比。」





▲現階段豪宅產品除了比較預售與成屋之間的價差外，也會從相同單價下各區域的生活機能、地段條件與地緣客層進行評估。（圖／記者陳筱惠攝）

洪彰強說：「以目前開價來看，確實高於社區既有成交行情，不過隨著市場陸續出現獲利了結、資金回流不動產的現象，豪宅市場往往扮演景氣風向球角色，後續表現值得觀察。」

洪彰強補充：「現階段豪宅產品除了比較預售與成屋之間的價差外，也會從相同單價下各區域的生活機能、地段條件與地緣客層進行評估。在自住買盤逐步回溫下，下半年豪宅市場表現有機會優於上半年。」

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