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墾丁南灣沙灘第一排撐不住？　指標超商降價千萬找買家

▲▼ 。（圖／永義房屋提供）

▲陪伴墾丁觀光超過20年的南灣第一家7-ELEVEN低調出售，開價從1.1億元降至9988萬元。（圖／翻攝自永義房屋官網）

記者張雅雲／高雄報導

墾丁是台灣最具代表性的渡假勝地，充滿陽光、沙灘、比基尼。墾丁南灣第一家7-ELEVEN如今也要賣了。在國旅復甦、南灣觀光逐步回溫之際，這間正對沙灘第一排的地標超商，屋主低調出售，1年前開價從1.1億元降至如今9988萬元，目前仍營業中。

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7-ELEVEN南彎門市位於屏東縣恆春鎮南灣路，正對南灣沙灘，是不少遊客下水前買飲料、防曬乳，或是夜衝墾丁時的第一個補給站，這間超商長年陪伴墾丁觀光，從國旅全盛時期走到近年轉型階段，也成為南灣路最具代表性的地標之一。

該店近期出售，根據銷售資料顯示，基地面積66.7坪，為地上2層透天店面，原本開價1.1億元，目前下修至9988萬元，換算土地單價約150萬元。據了解，屋主為自然人，持有時間超過40年，此次出售主要為資產配置與處分需求。

由於店面目前仍由7-ELEVEN承租營運，新買家接手後，未來租期與租金條件將重新協商。在地仲介指出，目前市場推估月租金約10~15萬元，以開價計算，租金投報率約1.2%~1.8%。

▲▼ 。（圖／永義房屋提供）

▲墾丁觀光雖不若早年高峰，但南灣在區域條件上仍具高度辨識度。（圖／翻攝自永義房屋官網）

永義房屋農十六大千加盟店專案經理陳士廷表示：「墾丁觀光雖不若早年高峰，但南灣在區域條件上仍具高度辨識度。相較墾丁大街以夜市與消費商圈為主，南灣主要優勢在於稀有的白沙灘景觀、海岸第一排視野及墾丁觀光入口位置。」

他表示，近年墾丁透過音樂祭、路跑等大型活動持續帶動人潮迴流，加上週邊飯店陸續整修、新旅宿品牌進駐，南灣商圈仍有機會受惠觀光題材。不過商業不動產能否支撐價格，仍須回到實際租約條件、租金水準與買方對後續營運的評估。

陳士廷分析，根據實登，南灣路近年土地成交單價最高已達每坪120萬元，依是否位於沙灘第一排、面寬、知名品牌承租等條件，價格會有差異。不過在目前墾丁觀光仍處於復甦觀察期的情況下，買方出手仍會更重視租金報酬與長期持有成本。

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關鍵字：墾丁觀光南灣超商店面房市7-11沙灘第一排7-ELEVEN

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