鶯歌「阿婆壽司」起大厝　全現金豪蓋7層樓

▲鶯歌「阿婆壽司」擁40多年歷史，在店面附近「起大厝」，如今已完工近2年。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

鶯歌「阿婆壽司」擁40多年歷史，主打銅板美食，頗為知名。「阿婆壽司」在建國路上「起大厝」，興建一棟地上7層據點，至今完工近2年，1樓已拉上預定點紅布條，且經查謄本整棟沒有貸款，推測阿婆一家「無貸款蓋樓」機率高，財力驚人。

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鶯歌「阿婆壽司」擁40多年歷史，主打高CP值又24小時營業，吸引許多在地客及觀光客，頗具知名度。「阿婆壽司」起初從小攤車開始，到租店面，近年又在總店旁、建國路上蓋一棟地上7層華廈大樓。

實際走訪，這棟新華廈已經完工，1樓甚至掛上「阿婆壽司預定點」的紅布條。阿婆壽司店員表示：「目前還不確定何時要搬過去，而樓上的房產阿婆家族也沒有要出售、出租，全部要自用。」

經查使照資訊，該華廈樓地板面積約750坪，1~3樓為餐廳、4~6樓為辦公室、7樓則為集合住宅。該華廈在2019年動工，並在2024年9月領得使照，至今已完工近2年。





▲「阿婆壽司」現址為承租店面，未來將搬到新蓋的總部大樓營業。（圖／記者項瀚攝）

有趣的是，該建物1~7樓共分5戶，每一戶都沒有貸款。

欣聯建設執行長蕭傑楷表示：「一般開發商蓋房子，大多會借土建融，也就是購置土地、營建成本都向銀行借錢，而完工、總登結束後，預售出去的房屋款項進來，接著塗銷土建融。」

蕭傑楷表示：「若開發商預售銷售不佳，剩下很多餘屋，或本來就要成屋銷售，那麼在完工後也基本上會把土建融轉成餘屋貸款。」

以「阿婆壽司」來說，蕭傑楷表示：「沒有銷售、也沒有餘屋貸款，那麼可以判斷要馬是沒有借土建融，要馬就是成屋之後用其他資金把土建融清償，但推測前者也就是全現金蓋房的機率較高。」

「阿婆壽司」土地為早年取得，成本高，但蓋這棟究竟要花多少錢？新北市建築師公會理事劉獻文表示：「使照上的造價成本是依據早期的工程法規計算，實際成本將高出許多，以阿婆壽司個案來說，每坪造價抓18萬元，全案營造成本估在1.3億元左右。」

劉獻文表示：「該華廈地下2層、地上7層，規模不大，興建時長約5年，比一般建設公司蓋房略長一點，推測只要是興建期碰上疫情，加上沒有貸款與售屋壓力，所以慢慢蓋。」

東森房屋三鶯區加盟店東廖麟鑫補充：「阿婆壽司新據點的地段佳，屬於鶯歌舊市區，緊鄰鶯歌火車站，頗為熱鬧，店面每坪單價抓在100萬元左右，樓上辦公室及住宅單價則約在4字頭。」

▲阿婆壽司起大厝分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）