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鶯歌「阿婆壽司」起大厝　全現金豪蓋7層樓

▲▼ 阿婆壽司 。（圖／記者項瀚攝）

▲鶯歌「阿婆壽司」擁40多年歷史，在店面附近「起大厝」，如今已完工近2年。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

鶯歌「阿婆壽司」擁40多年歷史，主打銅板美食，頗為知名。「阿婆壽司」在建國路上「起大厝」，興建一棟地上7層據點，至今完工近2年，1樓已拉上預定點紅布條，且經查謄本整棟沒有貸款，推測阿婆一家「無貸款蓋樓」機率高，財力驚人。

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鶯歌「阿婆壽司」擁40多年歷史，主打高CP值又24小時營業，吸引許多在地客及觀光客，頗具知名度。「阿婆壽司」起初從小攤車開始，到租店面，近年又在總店旁、建國路上蓋一棟地上7層華廈大樓。

實際走訪，這棟新華廈已經完工，1樓甚至掛上「阿婆壽司預定點」的紅布條。阿婆壽司店員表示：「目前還不確定何時要搬過去，而樓上的房產阿婆家族也沒有要出售、出租，全部要自用。」

經查使照資訊，該華廈樓地板面積約750坪，1~3樓為餐廳、4~6樓為辦公室、7樓則為集合住宅。該華廈在2019年動工，並在2024年9月領得使照，至今已完工近2年。

▲▼ 阿婆壽司 。（圖／記者項瀚攝）

▲「阿婆壽司」現址為承租店面，未來將搬到新蓋的總部大樓營業。（圖／記者項瀚攝）

有趣的是，該建物1~7樓共分5戶，每一戶都沒有貸款。

欣聯建設執行長蕭傑楷表示：「一般開發商蓋房子，大多會借土建融，也就是購置土地、營建成本都向銀行借錢，而完工、總登結束後，預售出去的房屋款項進來，接著塗銷土建融。」

蕭傑楷表示：「若開發商預售銷售不佳，剩下很多餘屋，或本來就要成屋銷售，那麼在完工後也基本上會把土建融轉成餘屋貸款。」

以「阿婆壽司」來說，蕭傑楷表示：「沒有銷售、也沒有餘屋貸款，那麼可以判斷要馬是沒有借土建融，要馬就是成屋之後用其他資金把土建融清償，但推測前者也就是全現金蓋房的機率較高。」

「阿婆壽司」土地為早年取得，成本高，但蓋這棟究竟要花多少錢？新北市建築師公會理事劉獻文表示：「使照上的造價成本是依據早期的工程法規計算，實際成本將高出許多，以阿婆壽司個案來說，每坪造價抓18萬元，全案營造成本估在1.3億元左右。」

劉獻文表示：「該華廈地下2層、地上7層，規模不大，興建時長約5年，比一般建設公司蓋房略長一點，推測只要是興建期碰上疫情，加上沒有貸款與售屋壓力，所以慢慢蓋。」

東森房屋三鶯區加盟店東廖麟鑫補充：「阿婆壽司新據點的地段佳，屬於鶯歌舊市區，緊鄰鶯歌火車站，頗為熱鬧，店面每坪單價抓在100萬元左右，樓上辦公室及住宅單價則約在4字頭。」

▲▼ 阿婆壽司起大厝分析整理 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲阿婆壽司起大厝分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

關鍵字：鶯歌阿婆壽司蓋樓搬家起大厝美食欣聯建設蕭傑楷劉獻文東森房屋廖麟鑫

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