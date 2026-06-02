高雄30年護理之家1.48億易主　神秘買家背景曝光

▲鼓山區營業近30年的老牌「瑞豐護理之家」，今年2月整棟以1億4850萬元易主。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市區土地愈來愈稀缺，連長照機構都成為收購標的。鼓山區營業近30年的老牌「瑞豐護理之家」，今年2月整棟以1億4850萬元易主；實際走訪現場，該機構仍正常營業，據查，買方為具不動產開發背景的投資公司。

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「瑞豐護理之家」位於鼓山區華寧路，根據公開資料顯示，該機構於1997年10月1日立案，為獨立型護理之家，營運至今已近30年。

根據實登顯示，該護理之家今年2月出現整棟交易，地坪126.45坪，為地上7樓建物，屋齡約30年，格局為58房12廳47衛，總價1億4850萬元，若單以土地面積換算，每坪土地約117.4萬元。實際走訪現場，目前招牌仍高掛、持續營業中。據查，買方為具不動產開發背景的投資公司。賣家則是天宣有限公司已持有21年。

▲該區屬於巨蛋商圈外圍，具備生活機能優勢。（圖／記者張雅雲攝）

該區屬於巨蛋商圈外圍，大面積土地供給相當有限，在地仲介分析，此次交易換算土地單價約117萬元，明顯高於周邊一般透天住宅土地行情，研判除現有建物價值外，也反映市區稀有整棟資產價值，預估若重新招租，月租金約35~45萬元，換算投報率約2.8~3.6%。

永慶不動產高雄美術禾沐加盟店協理蔡明家表示，該區具備生活機能優勢，但房價與巨蛋核心區仍有明顯落差，購屋族以自住需求為主，周邊多為40年以上透天、公寓產品，商業機能主要集中在明誠中學周邊及傳統市場，整體居住氛圍濃厚。

▲「瑞豐護理之家」出售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

蔡明家指出，周邊屋齡40年以上公寓，單價約落在每坪15~20萬元，透天產品總價多落在1200萬~1400萬元，換算土地單價約每坪50萬元上下，5年內大樓單價約35~40萬元。

蔡明家說：「由於區域房價天花板有限，即使距離巨蛋不遠，開發商整合土地後的推案效益不如核心區，因此市場交易仍以自住客購入整修為主。」

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