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觀光熱錢湧入！　日本地價、房租雙飆「改建飯店」成居民噩夢

▲▼日本,淺草,東京,旅遊。（圖／記者施怡妏攝）

▲2025年訪日外國旅客高達4268萬人次，旅行消費額創下9.5兆日圓歷史新高。（圖／記者施怡妏攝）

記者張方瑀／綜合報導

日本知名景點人潮爆滿的背後，正悄悄掀起一場房市海嘯。今年春天，櫻花季人潮擠爆的目黑川沿岸掛起「禁止停留」布條；從富士山超商到鎌倉平交道，各地亂象接連不斷。但專家調查發現，這場「觀光過度」危機的本質，核心其實是一條由「地價與房價飆漲」所觸發的房地產負面惡性循環，正讓日本城市陷入不合理的劇烈變貌。

根據最新數據，2025年訪日外國旅客高達4268萬人次，旅行消費額創下9.5兆日圓歷史新高。熱絡的入境市場化為龐大熱錢流入房市，卻也正在將在地居民逼出自己的家園。

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觀光熱錢湧入　地價、房租雙飆 「改建飯店」成居民噩夢

根據《東洋經濟》報導，研究觀光與地方創生的國學院大學教授井門隆夫指出，在日本京都等國際觀光名城，觀光過度最直接的衝擊就是房地產市場。當大批遊客湧入，該區域的土地價格隨之飆升，住宅租金也跟著水漲船高。

在房價與租金雙重壓力下，當地的土地所有權人紛紛選擇「高點獲利了結」變賣土地並搬離市區。然而，這些釋出的空地隨即被房產投資客收購，改建為租金收益率更高的飯店或民泊設施，進而引進更多國際遊客。

這種「觀光客增加 → 土地值上漲 → 居民外移 → 舊址改建飯店 → 觀光客再增加」的惡性循環，正結構性地改變城市面貌。

井門隆夫分析，日本房市的觀光投資往往流於短期主義。投資客為了賺取資本利得，必須在短期內回收建築與購地成本，導致熱錢一窩蜂湧入能「短期變現」的東京市中心、大阪、京都與沖繩等地興建旅館，精華區地段正面臨更嚴重的精華集中化。

平地稀缺、國內外買盤失衡　高房價與高住宿費雙重夾擊

從國土結構來看，日本可居住的平地面積僅佔國土三分之一，在土地資源極度稀缺的狀況下，資金與人潮的局部集中，讓精華區的地價與房價更具排他性。

雪上加霜的是，日本過去30年來每人平均實質薪資停滯不前，面對本土薪資不漲、國內房價與住宿費卻受外國買盤推升而暴漲的現狀，日本民眾國內旅遊與居住的負擔大幅加重。這讓整體的房地產開發被迫陷入必須更極度依賴外國入境市場與國際投資客的畸形結構。

限制過度商業開發　地方推「負責任旅遊」在房市與居住間找平衡

面對這場由房地產炒作與人潮引發的城市危機，日本觀光廳自2023年度起編列補助款因應，地方政府也開始調整房產與觀光開發的力點，全面轉向重視混雜與永續課題。

例如東京都台東區（淺草）在2024至2025年間推出「EDO IT！」口號，在淺草發放可攜式垃圾袋、安排工作人員巡視，試圖在商用開發與社區居住品質間取得平衡。

而人口僅約4000人的沖繩縣竹富町（含西表島等），則自2025年3月起實施人數流控限制，並於同年6月通過開徵「訪問稅」條例，抑制過度的商業開發，推動「負責任旅遊」。

井門隆夫最後舉丹麥哥本哈根的案例，倡導「社區導向型觀光」。他強調，城市開發的主角應是在地居民，應將觀光客視為「短期居住的市民」。

面對地價與大眾生活的拉鋸，房產開發與社區之間必須雙向朝彼此靠攏，這項維護社區永續的思維，將是未來國際城市房地產能否健康發展的關鍵。

關鍵字：日本房市觀光過度地價房產雲

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