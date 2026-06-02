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377萬「零頭債」拖累高雄最貴成屋　阮綜合家族店面被查封

▲▼ 京城天贊,店面,富邦 。（圖／記者張雅雲攝）

▲農16特區指標豪宅「京城天贊」1樓店面近期出售，開價8.5億元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄老牌醫院「阮綜合」家族成員名下豪宅店面，竟因「零頭債」遭查封！農16特區指標豪宅「京城天贊」1樓店面近期出售，開價8.5億元，據查，4月已被查封，債主就是致誠醫療器材，聲請強制執行金額約377萬元，專家研判，應是保全債權、促使債務人出面處理。

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「京城天贊」位於鼓山區神農路、龍文街口，最高單價達76.4萬元，為高雄最貴成屋豪宅，近期在房仲網刊登1樓三角窗店面出售訊息，總建坪約597.4坪，開價8.5億元，換算單坪約142.28萬元，目前該物件已下架。

據查，該店面所有權人為「瀚皇有限公司」，該公司的負責人阮馨嬅則為阮綜合醫院創辦家族第三代成員，也是阮綜合家族老四阮仲炯的女兒。

不過根據謄本顯示，該店面已在今年4月1日遭高雄地方法院辦理查封，債權人為致誠醫療器材。另查，橋頭地方法院民事裁定，致誠醫療器材曾持本票向瀚皇有限公司聲請強制執行，目前可查得金額為377萬200元。

寬頻房訊發言人徐華辰分析：「據目前可查得的債權金額，與該店面8.5億元開價相比，比例並不高。因此致誠醫療器材聲請查封，更可能是透過限制資產移轉，促使債務人出面處理相關債務。」

▲▼ 京城天贊,店面,富邦 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「京城天贊」位於農16特區核心，又緊鄰未來富邦BOT、聯上2大開發案，地段條件相當稀有。（圖／記者張雅雲攝）

徐華辰指出，查封的目的不一定是拍賣資產，而是限制財產處分。若瀚皇後續清償債務就能解除查封。

不過在查封塗銷前，即使物件持續出售，也無法直接辦理所有權移轉。若有買方有意承接，可能需透過價金保留、代償或其他交易安排，待查封解除後才能完成過戶。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，瀚皇2022年10月一次入手「京城天贊」4戶店面，總成交金額達7億3706萬元，相較現在開價，帳面增值約1億1294萬元，漲幅約15%。

李家妮指出，該店面位於農16特區核心，又緊鄰未來富邦BOT、聯上2大開發案，地段條件相當稀有，目前農16的店面釋出量也不多，該社區過去店面成交單價約96.6~138萬元，此次店面出售開價也算符合行情。

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關鍵字：高雄豪宅農16特區京城天贊瀚皇店面查封

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