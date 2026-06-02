土方之亂略緩解　全台4月開工戶數重返萬戶

▲Q1住宅開工數量約2.1萬戶，年減高達37%，創近9年新低。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

Q1住宅開工數量約2.1萬戶，年減高達37%，創近9年新低。不過，4月開工量回升，甚至超越去年同期。信義房屋專家分析，這背後可能與Q1當時土方之亂有關，現在狀況已經有所緩解，但同時成本也比過去還高了。

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Q1住宅開工數量約2.1萬戶，年減幅度高達37%，寫下近9年來同期新低。但4月份開工數量又見到反彈，重新回到1.1萬戶，甚至高於去年同期。

若以區域來看，前4月住宅類開工數量最多的是桃園市的8575戶，新北市、台中市與高雄市皆為4千餘戶，台南市與台北市則皆為2千餘戶。

▲前4月全國住宅開工戶數。（AI協作圖／資料來源：信義房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「4月開工數量回升，估可能是與Q1當時土方之亂有關，雖然去年預售整體銷售較前一年度量縮高達68%，不過該動工的還是得動工，Q1的開工數量卻出現大幅量縮，可能就不是單純市場景氣波動因素。」

曾敬德表示：「Q1土方之亂剛發生時，的確發生工地清運停擺，整體開發卡關的現象，後續狀況已經有所緩解，開工統計的數量也隨之增加，但現在處理土方的成本和過去已經有明顯漲幅。」

不過，反映去年的銷售狀況偏向低迷，開發商現在推案態度仍轉趨保守。曾敬德表示：「中大型開發商多有經歷景氣循環的經驗，當市場景氣轉趨低迷時，自然會減量推案與放緩本來的推案腳步，同時先將過去幾年景氣大好時熱銷的預售案，交屋回收資金，等待景氣較為明朗後再進場推案。」

寶和建設副總陳威丞表示：「雙北地區土地稀缺，大多都是危老、都更案，其動工時間取決於整合的速度，另一方面若已整合完成，也會有來自地主期待的開工時間壓力，因此這類個案刻意延後動工的難度較高，所幸在這波房市修正中，雙北市中心由於供給量有限，市場相對穩定，仍有順銷的條件。」

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