淡江大橋通車交通迎轉折　紅樹林生活圈價值受矚目

【企劃特輯】

過去淡水居民通勤受聯外交通條件限制，非捷運通勤族在尖峰時段常面臨壅塞問題，通勤時間較難掌握，也成為消費者評估是否於淡水購置不動產的重要考量之一。隨著近日淡江大橋正式開通，有助於分散淡水與八里之間的往返車流，對於竹圍、紅樹林一帶居民的交通感受尤為明顯。以往自關渡大橋行駛至中正東路、淡金路口一帶，雖路程不到5公里，尖峰時段仍可能因車流量大，行車時間需約半小時；近期在淡江大橋通車後，區域交通流量已有所改善，部分路段車程約可節省10至15分鐘。此外，淡江大橋開通也提升淡水西側通往八里、五股、板橋，以及南向桃園機場、新竹等區域的交通連結效率；未來隨著淡北道路持續推進，預期將進一步強化淡水整體聯外交通動能。

過去自淡江大橋興建初期至正式通車期間，淡水區已成為新北市人口成長表現居前的行政區之一，顯示區域人口在交通建設推進與生活機能成熟下持續增加。如今淡江大橋已正式開通，未來隨著淡北道路完工，將有助於分擔主要幹道車流，提升淡水進出台北的移動效率。淡水交通建設正由單點突破，逐步邁向完整路網成形，也使市場重新檢視淡水作為雙北水岸居住區的發展潛力。

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在交通條件逐步改善的背景下，紅樹林生活圈的區位優勢尤其受到關注。紅樹林位處捷運紅線、淡海輕軌與淡水主要聯外道路的重要樞紐，兼具軌道運輸與車行動線優勢；相較淡水其他區段，更有機會受惠於交通建設帶來的分流效益。房產業者觀察，當淡水過去最常被討論的交通壅塞議題逐步改善後，購屋族對區域的評估，將不再僅停留於「距離台北多遠」，而會進一步回到通勤穩定性、生活環境與長期居住品質等綜合條件。

淡水區內的紅樹林生活圈，因具備水岸景觀、軌道運輸與主要聯外動線等立地條件，成為不少雙北購屋族追求河岸景觀與生活品質時優先評估的區域之一。位於捷運紅樹林站約600公尺、步行可達的「將捷舟際」，也成為此次交通建設升級下，市場關注的代表個案之一。





「將捷舟際」規劃18至40坪一至三房產品，採24層高層建築設計，各戶規劃山景或河景視野，社區並配置空中泳池與多元公設，兼具景觀、捷運與道路節點等區位特色。隨著淡水交通條件逐步改善，具備水岸景觀與交通節點優勢的住宅個案，也讓購屋族重新評估居住環境、生活機能與資產價值穩定性等長期條件。

當ESG與低碳生活逐漸成為市場關注焦點，綠建築已不再只是品牌形象或產品特色，更與建築物的日常居住舒適度、能源使用效率及長期維護成本密切相關。因應近年全球對節能、健康、通風採光與永續建築的重視，「將捷舟際」導入鑽石級綠建築標章規劃，並透過節能玻璃、隔熱砂漿等具備節能效益的建築設計，回應現代住宅對永續與居住品質的雙重需求，也展現將捷集團於紅樹林代表作中的整體規劃思維。





整體而言，淡水交通建設已進入實質兌現階段，紅樹林生活圈的住宅價值，也從過去偏重水岸景觀與休閒度假氛圍，逐步轉向兼具通勤效率、生活機能與永續價值的成熟居住選擇。「將捷舟際」於淡江大橋開通初期推出，正呼應交通升級後，紅樹林生活圈居住價值重新受到市場關注的趨勢。

將捷舟際基本資料

投資興建：將捷建設股份有限公司

產品規劃：18~40坪

樓層規劃：地上24層、地下5層

接待中心：台北市士林區承德路四段128號

基地位置：新北市淡水區淡金路與中正東路一段路口

貴賓專線：02-2886-7366

建築代銷：海悅機構-海樺廣告股份有限公司

建案網站：https://go.hiyes.tw/95ygg2