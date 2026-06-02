一表看懂台中捷運「跨站對決」　多坐5分鐘房價省百萬

▲台中捷運綠線通車5年，運量穩步成長，部分相鄰站點通勤時間不到5分鐘，房價表現卻截然不同。（圖／記者陳筱惠攝）



記者陳筱惠／台中報導

台中捷運綠線通車5年，運量穩步成長，部分相鄰站點通勤時間不到5分鐘，房價表現卻截然不同。盤點2025年台中捷運綠線各站點周邊800公尺內的住宅交易，發現「一站之隔」價差最顯著的就是「市政府站」與「文心櫻花站」，每坪價差11.7萬元居冠。

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根據實登統計，台中捷運各站點間價差最大前3名，由「市政府站」與「文心櫻花站」每坪價差11.7萬元居冠、「文心崇德站」與「四維國小站」以9.4萬元差距居次；「舊社站」與「松竹站」則以8.7萬元的價差排名第3。

差距最顯著的「市政府站」與「文心櫻花站」每坪價差高達11.7萬元，換算下來，同樣購入30坪的住宅，2站價差竟高達350萬元。永慶不動產台中台灣大道加盟店長張永富分析：「市政府站坐落於發展成熟的五期、七期重劃區，區內有市政府行政中心，更匯聚各大百貨公司與商辦，未來還有雙捷運交會共構的利多，因此吸引大量外地購屋族指名置產。」

▲台中捷運各站點間價差最大的站點由「市政府站」與「文心櫻花站」每坪價差11.7萬元居冠 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

張永富表示，相較之下，「文心櫻花站」早期發展以透天住宅居多，目前缺乏重大建設利多消息，但因價格相對實惠，因此在地客群偏好選擇在此購屋。隨着市政府站周邊重劃區的持續開發，預期未來2站的房價差距將持續擴大。

價差第2的「文心崇德站」每坪較鄰站「四維國小站」房價高了9.4萬元，同樣1,000萬元購屋預算，相鄰兩站能買到的面積就差了8.5坪。永慶不動產北屯南興捷運加盟店協理許榮容認為，「文心崇德站」地處雙主幹道十字路口，沿線連鎖品牌與銀行林立，通勤人流、車流匯聚，生活機能極佳，而相鄰的「四維國小站」則以在地小店家為主，住宅價差源自於人流量的巨大差異。

▲價差排名第三的則是「舊社站」與「松竹站」，2站價差達8.7萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

價差排名第三的則是「舊社站」與「松竹站」，2站價差達8.7萬元。有巢氏房屋北屯南興敦富加盟店長黎政彥認為，「松竹站」屬於成熟的舊市區，周邊高達7成為屋齡20年以上的中古屋，且缺乏可供開發的腹地，吸引預算有限的購屋族群。相反地，位於單元12重劃區的「舊社站」周邊以5年內的新大樓為主，因爲擁有大量未開發大型用地，未來發展可期。

黎政彥說：「雖然台中購屋族多習慣搭乘自有交通工具，捷運實質搭乘率不算高，但舊社站有重劃區優勢及大型美式賣場，吸引年輕首購族。」

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示：「七期、市政中心、11期重劃區等核心地段，因豪宅聚落、商辦機能與重大建設加持，房價明顯高於相鄰站點；而新興重劃區與舊市區間，也因屋齡、街廓與產品類型不同，形成價格落差。」

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