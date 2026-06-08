買房沒車位「以後再單買？」　專家揭2大難關：鄰居不會賣





▲高雄妹近期鎖定北高雄後驛商圈購屋，卻遇到心動建案只剩無車位戶，雖然可省下200萬元，但又擔心之後不好停車，想先硬著頭皮購屋。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「少買一個車位，以後會後悔嗎？」有高雄妹近期鎖定北高雄後驛商圈購屋，卻遇到心動建案只剩無車位戶，可省下200萬元，想硬著頭皮購屋，但考量幾年後可能會用車，疑惑若之後再跟鄰居單買車位，這樣可行嗎？專家分析，「想入手同社區車位機率幾乎是零。」

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高雄林小姐表示，近期開始看房，鎖定北高雄後驛商圈一帶，看到相當心動的建案，不過目前可售戶別已無車位可一起購買。由於自己現階段沒有購車、也沒有開車需求，都以捷運通勤為主，加上該戶沒車位總價可省200萬元，門檻相對低，讓她猶豫是否該入手？但又擔心之後有需要用車時，可能面臨沒有車位可停的困擾。

高雄市房屋市場調查協會理事長蔡博丞表示，車位一旦購入，即使短期內用不到，也能出租增加收益，因此屋主通常不會輕易出售。尤其未來轉售房屋時，「房子加車位」與「房子沒車位」的市場接受度有明顯差異，因此願意單獨出售車位的比例相當低。

而且依據《公寓大廈管理條例》，社區車位能否單獨買賣，須視車位登記方式及社區規約而定。若車位與房屋共同設定貸款，還須取得銀行同意辦理部分塗銷，因此即使屋主有意出售，也未必能單獨移轉。

▲北高雄後驛商圈一帶生活機能發達，停車不易。（示意圖／記者張雅雲攝）

且近年小宅盛行，許多社區受基地規模與法規限制影響，車位數量無法做到戶戶都有，車位已成為社區內的稀缺資源，蔡博丞說：「後續想透過住戶轉售取得車位並不容易，機率幾乎是零。」尤其不少雙薪家庭大多有2輛以上汽車，1戶甚至需要2個車位，車位需求只增不減。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀則指出，目前車位產品主要分為平面車位與機械車位，許多民眾排斥機械車位，主要擔心設備故障、維護成本較高等問題。不過若社區管理正常、設備定期保養，故障多屬偶發情況。

反觀完全沒有車位的住戶，未來可能面臨每天尋找停車位、長期支付停車租金，甚至找不到固定車位等問題，對生活便利性影響更大。

謝哲耀表示，從市場接受度來看，目前買方排序仍是「平面車位優於機械車位，機械車位優於無車位」。若完全沒有車位，部分自住客甚至看屋階段就直接排除，增加未來轉手難度。

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