台南豪宅一哥親口說了　球星王建民換屋真實原因

▲有「台南豪宅一哥」之稱的富立建設，縱橫南台灣豪宅市場超過30年，台灣旅美傳奇投手王建民也是住戶。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

有「台南豪宅一哥」之稱的富立建設，縱橫南台灣豪宅市場超過30年，不少企業主、醫師與名人都是忠實客戶。其中最具代表性的住戶之一，就是台灣旅美傳奇投手王建民。富立建設總監陳聰徒現身台中市建築經營協會大師講座時，首度分享王建民入住豪宅背後的故事，也揭開富立豪宅長年受到高端客層青睞的原因。

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富立建設總監陳聰徒透露：「原本我只是王建民的球迷，舉辦見面會，王建民當時住在透天，因知名度高，經常遭到球迷或民眾跟拍、偷拍，『甚至有人拿著一根棍子綁手機往上拍』，生活隱私受到不小影響。」

陳聰徒了解後，推薦自家社區，也讓台灣之光後來搬進具備門禁管理與警衛系統的社區，不但安全性提升，也大幅改善被跟拍的困擾。陳聰徒笑說：「搬進來後問題解決了，又因空間需求，所以王建民又買、再買。」一段因房子而結下的友誼，也讓王建民成為富立建設的代表住戶之一。

▲富立建設總監陳聰徒（左）與臺中市建築經營協會理事長紀樹能（右）出席大師講座。（圖／記者陳筱惠攝）

除了名人加持，富立豪宅最特別的是極高的住戶黏著度。陳聰徒透露，曾參加一場餐敘，同桌14人中竟有11位是富立社區住戶，不少老客戶入住後，都會推薦親友一起買進，形成特殊的富立生活圈。

富立建設前身為1973年成立的百立室內設計，1986年跨足建設領域，從透天住宅一路做到百坪豪宅。代表作包括「永恆天詩」、「遠奏曲」以及豪宅指標案 「耘非凡」。

近年富立將觸角由住宅延伸至旅館與度假產業，從台東「長濱畫日風尚」、引進晶華集團旗下「捷絲旅台南虎山館」，到目前在台江國家公園附近興建中、佔地逾1.9萬坪的「逸點一縷度假村」，其中更包含一座水下美術館，預計在今年下半年完成。

對此，臺中市建築經營協會理事長紀樹能表示：「陳聰徒總監在不動產美學與空間整合領域深耕逾35年，富立從室內設計格局出發，擴展至豪宅再跨足度假旅館的成功軌跡，對於正面臨精緻化品牌轉型的中部業者而言，是一場極具啟發性的空間戰略指南。」

▲富立建設於台江國家公園附近興建中、佔地逾1.9萬坪的「逸點一縷度假村」，預計在今年下半年完成。（圖／記者陳筱惠翻攝）

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