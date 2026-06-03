台灣6％仲介服務費太高？　業者揭日本行情價「不含扣」

▲國內房屋賣賣仲介服務費上限為6%，通常是賣方4%、買方2%。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／台北報導

國內房屋買賣仲介服務費上限為6%，通常是賣方4%、買方2%，但實務上往往不會收滿6%。6%算多嗎？以國人海外置產最夯的日本為例，也是6%，但為賣方3、買方3%，且業者表示，日本沒有殺價服務費的習慣，基本上就是6%。

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國內房屋買賣仲介服務費的法定上限為「成交總價的6%」，通常是賣方4%、買方2%。另外則有特定業者最高只收5%，賣方4%、買方1%。

而這樣的服務費標準，常常在網路上掀起討論，有人覺得收費行情合理、也有人覺得太貴了。另外，也有鄉民直言：「不論買方或賣方，如何跟仲介業者砍服務費，是一門大學問。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「買方、賣方在意服務費很正常，實務上也會遇到不少客戶要求降低服務費，但找到一個真正專業、能解決客戶大小事、能媒合到客戶最心儀價位的房仲，才是最重要的。」

葉沛堯表示：「國內仲介服務費上限為總價6%，當然有『談』的空間，其中可能包括是否為專任委託、物件稀缺性、以及最關鍵的價格設定等等，此外實務上雖然有時也不會收滿6%，但也不會低太多，常見的範圍在買方1~2%、賣方3~4%。」





▲日本房屋買賣仲介服務費基本上就是6%（總價400萬元以上物件），且很少有殺價的狀況。（圖／記者林敬旻攝）

不同國家，對仲介服務費有不同的文化、習性，以國人購置海外不動產最熱門的選項日本來說，maaūu也有房產執行長劉冠宏表示：「日本買方3%、賣方3%（總價400萬元以上物件），業者們基本上沒有調降空間，實務上也少有客戶殺價，就是6%。」

劉冠宏觀察：「近年來，中國大陸客戶到日本買房的人數大減，尤其是高市早苗上任之後，連旅遊人口都急速萎縮，因此經營華人地區的業者們紛紛把目光放向台灣，而近年國人赴日購屋的人數也有感增加。」

不過，劉冠宏表示：「隨近年日本東京、大阪都會區房價上漲，租金投報下滑，平均下降1~2%，普遍來到4~5%水準，國人投資動機已從『投機』、『高投報』，轉變為『資產配置』，因此也觀察資產階級的比例顯著提升。」

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