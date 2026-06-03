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開業近30年！嘉義知名醫院熄燈　整棟轉型9900萬售出

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲嘉義市「大仁康復護理之家」位於西區，前身原為老字號大仁醫院，去年10月由上和健康事業以9900萬元購入。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

台灣進入老齡化社會，長期照護供不應求。嘉義市「大仁康復護理之家」位於西區，前身原為老字號大仁醫院，去年10月由上和健康事業以9900萬元購入，目前持續營業中。專家分析，該類含合法長照牌照物件屬特殊產品，近期相當搶手。

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嘉義市「大仁康復護理之家」位於西區，前身為嘉義市相當知名的老字號大仁醫院，起碼開業約30年。台灣房屋嘉義志航加盟店店東吳昶紳透露，近年醫院因老院長退休，2017年轉型為「大仁康復護理之家」，由仁德醫療社團法人陳仁德醫院轉投資成立，主打中南部第1家中期照護護理之家。

3年前整棟透天曾開價1.1億元出售，根據實登揭露，護理之家去年10月底以9900萬元成交，採售後回租方式繼續營運。該棟為地上5樓透天，屋齡38年，地坪124.3坪，建坪577坪，換算地坪單價為79.6萬元，為商業區土地，據查，新買家為上和健康事業，賣家為自然人。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲前身為嘉義市相當知名的老字號大仁醫院，起碼開業近30年，近年醫院因老院長退休，2017年轉型為護理之家。（圖／翻攝自Google Maps）

吳昶紳表示，該建物過去長期作為醫療及照護相關用途使用，在地經營時間相當長，前身包含診所、長照及護理照護服務，累積經營時間約30年，在區域內具有一定知名度。

台慶不動產嘉義興嘉加盟店店東江智玄表示，該區屬於民族路商圈，沿線以透天店面為主，總價約落在2500~3000萬元。

江智玄說：「本案屬於市場較少見的特殊產品，由於建物長期作為康復護理中心使用，與一般透天店面、商用不動產評估邏輯不同，若以建坪單價觀察，成交價格仍屬合理範圍。」

不過，因安養、護理機構涉及營運執照、空間配置及後續承接問題，未來買方接受度相對有限，相當挑人買，流通性也不如一般商業產品，價格表現可能不如市場預期。

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關鍵字：嘉義護理之家長照需求商業區透天老齡化社會不動產交易

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