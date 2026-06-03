殘酷真相！五都家戶所得負成長　房價反漲逾3成





▲薪水追不上房價，是近年台灣社會面臨的重要課題。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

薪水追不上房價！觀察2018年、2023年各縣市平均每戶報稅綜合所得額、房價漲幅，所得額上只有台北、新竹縣市呈正成長，其餘五都都出現負成長；而房價卻是大漲特漲。

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永慶房產集團根據財政部的綜合所得稅初步核定專冊，統計2018年、2023年各縣市平均每戶報稅綜合所得額、實價登錄中同時期的住宅平均單價變化。

發現七大都會區在報稅所得額上只有台北、新竹縣市呈正成長，其餘五都都出現負成長現象。對比房價的漲幅來看，除台北，六大都會區房價全數都有3成以上的漲幅，顯示消費者購屋負擔明顯增加，進場門檻也持續墊高。

▲七大都會區，5年間平均每戶報稅所得額與平均單價變化。（圖／永慶提供）

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「這個現象也可以反映出在2018~2023年這段期間，雖然像中南部極力想引進高科技產業，但傳統產業、觀光產業仍受到全球大環境景氣、疫情衝擊等影響，導致許多非科技業的普通家庭的報稅所得總額反而不增反減，加上還有通膨問題，讓不少消費者的實質薪資是倒退的。」

此外，陳金萍表示：「近年來全台家戶數持續增加，使總戶數快速擴張，但平均每戶人口下降，進一步稀釋平均每戶所得，導致部分都會區出現所得負成長。」

陳金萍提到：「以中南部來說，當地居民薪資成長追不上房價漲幅，購屋負擔持續加重，若未來收入無法同步提升，在高房價壓力下，恐將壓抑其購屋意願，增加市場餘屋風險。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「薪水追不上房價，是近年台灣社會面臨的重要課題，在薪水不漲、房子又是必需品的情況下，衍生出小宅當道的市場，觀察近年小宅價格表現、成交量都明顯優於中大坪數。」

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