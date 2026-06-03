北市高齡宅飆37年！　專家：未來恐現「老人住老屋」





▲房價越來越貴，房子也越買越老。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

房價越來越貴，房子也越買越老！全台住宅買賣平均屋齡來到31.7年，比去年同期增加2年。除了桃園市平均購屋屋齡僅27.4年最年輕，其餘五都均超過30年以上，其中又以台北市最老，平均購屋屋齡約達37年。

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」 房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據內政部不動產資訊平台統計， 2025年Q4全台住宅買賣平均屋齡已來到31.7年，相比上一年同期又多了約2年，刷下歷史最高齡紀錄。

而六都當中，除了桃園市平均購屋屋齡僅27.4年最年輕，其餘五都均超過30年以上，其中又以台北市最老，平均購屋屋齡約達37年，為六都購屋屋齡老化最嚴重的城市。

▲2025年Q4六都平均購屋屋齡整理。（AI協作圖／資料來源：台灣房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「老屋雖然具備總價較低、地段機能成熟等優勢，但也可能面臨建物結構老化、維修成本增加及貸款條件受限等問題，影響居住品質與貸款上的財務壓力。」

同時，張旭嵐表示：「台灣隨著人口結構步入高齡社會，購屋屋齡也同步老化，未來恐逐漸形成『老人住老屋』的社會現象，因此危老重建仍是接下來房市核心發展趨勢。」

寶和建設副總陳威丞表示：「不少人購置雙北老屋，除了自用考量，也著眼中長期都更改建效益，但這一定要做足功課，優先選擇鄰路條件佳、土地持分高、容積率高的物件。」

平均購屋屋齡最年輕寶座，由台南市善化區摘下，平均購屋屋齡僅有約14.7年。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示：「購屋屋齡較年輕的行政區，多半受惠於新興重劃區開發、重大建設或產業聚落帶動，使輕屋齡住宅供給充足，加上首購族與年輕家庭普遍偏好屋況新穎、具電梯及完善公設的住宅產品，因此房價相對親民的蛋白區重劃區，更容易吸引自住買盤進駐。」

李家妮表示：「台南市善化區則受惠於南科產業效應，吸引大量科技就業人口進駐，以善化購屋熱區LM特區，近年來新興住宅聚落開發快速，該特區住宅最老屋齡僅有14年，也帶動該區交易屋齡維持在相對年輕的水準。」

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」 房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3