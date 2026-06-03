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30年老牌PCB廠翻身　砸1.8億入手大雅塑膠舊廠

記者陳筱惠／台中報導

AI浪潮轉變半導體生態鏈，在大雅經營30年的PCB廠台灣暹勁科技，5月大手筆在大雅中清路上砸下1.8億元入手原塑膠廠，創下地區乙種工業地價新猷，實際走訪，塑膠廠招牌已經撤下。

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▲▼AI浪潮,PCB產業,大雅土地,半導體供應鏈,台灣暹勁科技 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲PCB廠台灣暹勁科技，5月大手筆在大雅中清路上砸下1.8億元入手原塑膠廠，創下地區乙種工業地價新猷。（圖／記者陳筱惠攝）

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PCB全名為Printed Circuit Board（印刷電路板），被稱為「電子產品之母」，是所有電子零組件的基底板材。在AI時代，需求大增下，也讓台灣PCB廠逐步翻身，破壞市場對 PCB「低毛利、純代工」的標籤讓，主機板不再只是載體，而是成為AI時代下的新星。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲該筆交易拆算下來土地價格來到67.2萬元，超越不少大雅住宅地價，更成為大雅乙種工業地之冠。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

根據實登，在中部經營30年的台灣暹勁科技，5月份大手筆拿下大雅塑膠工廠，總價1.8億元，該土地235.04坪、建物131.16坪，土地價格1.58億元、建物價格2530萬元，拆算下來土地價格來到67.2萬元，不僅超越不少大雅住宅地價，更成為大雅乙種工業地之冠。

台慶不動產台中中科大雅加盟店店東劉河宗分析：「雖然成交單價甚至高於部分住宅區，但因買方本來的公司位置就在一旁，基於擴產與整合廠區需求，加上該地土地具大馬路門面優勢、位置無可取代，因此形成特殊高價成交案例。」

劉河宗說：「目前大雅工業地市場供不應求，小坪數產品幾乎絕跡，市場多為300至400坪以上的大型基地，總價動輒數億元，廠房租金行情也已站上每坪600至700元。隨著AI供應鏈持續擴張，包括相關業者皆積極尋地設廠，大雅工業地需求有增無減，價格也持續維持高檔。」

▲▼AI浪潮,PCB產業,大雅土地,半導體供應鏈,台灣暹勁科技 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲從北部桃園航空城、新竹科學園區，到中部的水湳經貿園區、南部的沙崙智慧綠能科學城與亞洲新灣區都是未來焦點。（圖／記者陳筱惠攝）

城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛指出：「台灣受惠於人工智慧（AI）浪潮持續擴大，讓半導體產業在全球供應鏈中的擔任關鍵地位，台股總市值正式躍升為全球第5大股票市場。也代表全球資金正重新評價台灣在世界產業版圖中的戰略價值。」

柯昇沛認為：「當全球科技巨頭投入數千億美元建置AI基礎設施時，所創造的不只是企業獲利，更將帶動先進製造基地、商辦空間及高端住宅需求的同步成長。換句話說，AI創造的不只是科技財富，更是城市財富，從北部桃園航空城、新竹科學園區，到中部的水湳經貿園區、南部的沙崙智慧綠能科學城與亞洲新灣區，這條橫跨全台的AI產業走廊正在逐漸成形。」

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關鍵字：AI浪潮PCB產業大雅土地半導體供應鏈台灣暹勁科技

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