虎林街現5千萬租金交易　超市巨頭掛布條「月底開幕」

▲信義區虎林街突現高總價交易，一處396坪店面以12年、總價5112萬元出租。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

信義區虎林街一處396坪店面以12年、總價5112萬元出租。誰那麼大手筆？原來是國內超市龍頭全聯，目前已在裝潢中，將在6月底開幕。專家分析，該店面總價不低，但每月單價不到千元，仍屬偏低行情，分析背後有3大原因。

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信義區虎林街突出現一筆高總價租賃交易，屋齡高達44年的「虎林華廈」店面以每月34萬元出租，總坪數396坪，遠遠高出虎林街實登以來第二高價的8萬元。此外，本次交易備註租期12年，並有漲租機制，換算下來租金總計達5112萬元。

實際走訪，該租客為超市龍頭全聯購物中心，該店面已正在裝潢中，並在騎樓掛上「信義國業店6月26日開幕」紅布條。而現址的虎林店位於松隆路280號，靠近永吉國中，目前還在營業中。

經查謄本，本次出租物件1樓面積約261坪、地下室約134坪，房東包含2位高姓自然人以及1位蔡姓自然人，分別登記在南港、文山、萬華。

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「該店面緊鄰信義計畫區，但主要服務客群為舊市區人口，該區緊鄰集運永春站，商圈發展成熟、生活機能極佳，環境上以4至5層樓的無電梯老公寓為大宗，內住宅人口量體大，非常適合全聯展店。」

▲該店面緊鄰信義計畫區，但主要服務客群為舊市區人口。（圖／記者項瀚攝）

至於租金價碼，顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯指出：「本案經拆算一樓租金約1130元/坪/月、B1租金約340元/坪/月，租金偏低主要有3大原因。首先，該店面位於虎林街上，沒有主要幹道的廣告效益。」

第二，邱鼎峯表示：「該店面屋齡老舊，全聯需要投入高額裝修成本。此外，一樓騎樓佔比較大、B1面積也較大，整體使用效率偏低。」最關鍵的第三點，邱鼎峯表示：「一次性簽下12年長約，又能全部面積承租的業種稀缺，全聯承租對於房東來說，在適宜性及品牌知名度上都是最佳解答。」

▲虎林街店面租賃案分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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