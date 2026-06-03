他3.6億出手鼓山精華區　488坪地「先做停車場」

▲根據實登，高雄鼓山高中對面基地，陸續整合4筆土地，合計面積488.2坪，總價3億6446萬元。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
金龍風暴後，建商購地普遍轉趨保守，高雄鼓山高中對面卻出現土地整合案。根據實登顯示，該基地陸續整合4筆土地，合計面積488.2坪，總價3億6446萬元，換算地價約74.6萬元。據查，堅山建設以許姓自然人名義入手。信義房屋專家表示，區域地價約50~60萬元。
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基地位於鼓山區明德路，根據實登顯示，去年10~11月陸續有4筆土地轉手，整合後面積合計達488.2坪，總價3億6446萬元，換算地價約74.6萬元。據查，新買家為堅山建設以許姓自然人名義入手。
實地走訪該地，目前已貼出公告「將啟動停車場工程，周邊住戶所有物期限內未搬離之物品視同拋棄。」證實該地已經即將開始整地，規劃為停車場。
▲目前已貼出公告「將啟動停車場工程，周邊住戶所有物期限內未搬離之物品視同拋棄。」（圖／記者張雅雲攝）
信義房屋高美館店業務陳泓龍表示，該基地位於內惟，受早期鹽埕商圈發展外溢影響，屬鼓山區發展較早的生活圈，周邊以透天住宅為主，生活機能成熟。區域透天地坪換算地價，巷內地價每坪40多萬元，臨鼓山路等主要道路則可達單價50~60萬元以上，若具三角窗等條件，價格還有向上空間。
至於大樓市場，區域內有零星10~20年中古大樓，成交單價落在每坪30多萬元，屋況及格局條件較佳者，有機會站上4字頭。
▲明德路基地整合小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）
陳泓龍指出，本次土地成交單價站上7字頭，已屬區域高標水準，但基地規模近500坪，為市區少見的大面積完整基地，價格已經反映土地整合後的開發價值。
高雄市仲介公會副理事長陳陽智分析，該基地對面即為鼓山高中，因四周多為透天，部分中高樓層有機會取得柴山景觀，加上區域新案供給有限，具備一定住宅開發條件。若未來啟動推案，外界預估新案開價上看5字頭。
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