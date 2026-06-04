飯店真的「乾淨」嗎？員工曝房務黑幕：會讓奧客住那間

▲飯店員工爆料會刻意安排奧客住事故房。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

很多人都聽過靈異飯店的傳聞，最近就有網友在Threads上發起討論，想探聽飯店業的黑暗面，沒想到釣出大批從業人員現身說法。有人提醒飯店內的廁所水杯千萬別用，因為清潔流程超驚悚，甚至有人透露曾看過名人荒唐的私人派對，或者高官安置特定對象的祕辛，各種內幕讓網友看得目瞪口呆。

奧客住事故房

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近期Threads上一則貼文引爆話題，吸引眾多飯店員工匿名大爆料，馬來西亞一名網友好奇發文詢問飯店內幕，「除了色色相關的事情之外，還知道哪些『黑暗面』？」貼文釣出資深櫃台人員爆料，若房間曾發生過房客輕生憾事，飯店私下會請法師處理，並在短時間內重新開放。甚至有員工坦言：「如果我遇到特別挑剔的奧客，我就會讓他住進那間房」。

升等不是理所當然

對此，資深從業人員也解釋換房不全是因為怪事，有時候只是為了營運效率或排房考量，將客人集中安排在同一樓層方便管理，這也是為什麼短期住客較容易被升等的原因。但內行網友也提醒幸運升等是額外福利，千萬別視為理所當然，更別因此在下次入住時強硬要求，「想升等最快就是自己加錢升等！」

官員名人開趴狂歡

另外，也有飯店員工匿名爆料各種聳動的內幕，「我以前在一家飯店打工，很多部長都會把他們的『妹妹』安置在那家飯店」、「我爸是一家五星級飯店的行政主廚，有位名人到飯店舉辦私人派對時，會和他的朋友們只穿著內衣和浴袍狂歡」；有些人則揭露清潔用品的恐怖衛生習慣，「千萬不要用放在廁所的杯子，如果可以的話，最好盡量避免使用飯店的毛巾，因為那個杯子通常會用一條什麼都擦的毛巾來擦，毛巾也有可能用來擦地板」、「我在飯店打工的經驗中，我們會被要求用毛巾擦地板、馬桶、浴缸、洗手台和浴室牆壁」。

不過也有管理階層出面澄清，認為這些負面案例屬於個案，強調這些黑暗面並非常態，依然有許多保持專業、自律且嚴謹的員工在崗位上堅守原則，希望大眾大可不必因此對所有飯店都戴著有色眼鏡看待。



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