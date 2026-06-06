長輩買房「更愛舊社區」原因曝光！一票笑點頭：年輕人不懂

▲菜市場更受長輩喜愛。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房要考慮到周遭環境、屋齡等條件，不過多數人最在意的就是地點，或是房子的類型，有網友指出，最近和家人聊天時發現，媽媽對傳統市場旁正在興建的新大樓很有興趣，開始思考未來替長輩買房時，選擇有市場的舊社區，是否會比一般住宅更適合，對此，信義房屋專家表示，這是真的，長輩更喜歡逛市場。

長輩買房偏好靠近傳統市場



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原PO在PTT發文，「長輩是不是比較喜歡住在舊社區？」前幾天和家人聊天時，談到一處傳統市場附近正在興建的新大樓，媽媽認為該地段不錯，讓她很意外。事後她仔細思考，發現長輩似乎較喜歡到早市或下午市採買，也能和攤商、其他媽媽們聊天，反而不喜歡逛超市，選擇少、價格也較高。

原PO也不禁好奇，未來如果要換房子給長輩住，找有傳統市場的舊社區，比新建案有電梯的房子，是不是更適合？

網友力挺傳統市場 新鮮、便宜又有人情味



貼文一出，不少網友點頭，「你可能比較少逛市場，市場份量是超市兩倍，價格少一半」、「超市贏在品質，一般市場贏在價錢」、「環境熟悉，有自己認識的鄰居圈，無聊時候可以去串門」、「可以近市場，但不要住在市場旁」、「早市東西都是一大早批發賣，我在那邊買的魚啊、菜啊、蛤蜊、牡蠣，可以說是最新鮮的」、「菜市場新鮮、種類多還可聊天，一堆有錢大媽很愛逛」、「長輩喜歡買東西，順便聊天交關，超市結完帳巴不得你快走人」。

不過也有網友認為，「在菜市場買的青菜都可以聞到農藥味，各地的菜市場品質不一，至少各地的超市品質一樣」、「不喜歡菜市場，有的老闆會看你不懂就貴你，也不想花精力跟人抬槓講價」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，長輩真的比較愛逛菜市場，不太喜歡去超市，如果想住在市場旁邊，又是新建案的房子，可以考慮買舊商圈附近的重劃區，過一條馬路，或是隔一條街就是熱鬧的市區，「稍微騎車，開車一下下，多數長輩也可以接受。」