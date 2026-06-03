房市買氣低迷還有贏家　低轉手率建商：不擔心

▲整體買氣降溫之際，主打自住市場、低轉手率的品牌建商反而展現相對穩定表現。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市交易量持續低迷，尤其在台中等都會區更為明顯，不少過去熱銷建案進入盤整期，預售案場週週0成交，不過在整體買氣降溫之際，主打自住市場、低轉手率的品牌建商反而展現相對穩定表現。

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」 房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3

[廣告]請繼續往下閱讀...

從市場觀察來看，當前買氣下滑並未完全轉化，反而因信用管制、持有成本與市場預期轉變，加上這2年台灣將迎來史上最大交屋潮，都讓中古、新屋市場出現供過於求跡象。

但以台中市場為例，也有建商靠著過去成屋社區低轉手率而出名，包含舜元建設、麗晨建設，產品定位多以中大坪數自住型住宅為主，住戶結構穩定、長期持有比例高，使社區轉手率相對偏低。這類產品雖然交易不熱絡，但價格波動幅度相對有限，形成穩定的自住型社區結構。





▲「舜元悟野」主打解決現代人購屋三痛點包含「豪宅限制」、「空間不足」、「後疫情需求」。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，舜元建設代表個案如「舜元睦森林」、「舜元知了」、「舜元知茵」，3個成屋目前在市場待售戶不到10戶，住戶以長期自住為主，形成穩定社區生態。

目前舜元建設銷售中預售案「舜元悟野」位於14期重劃區，主打現代人購屋三痛點包含「豪宅限制」、「空間不足」、「後疫情需求」，千坪基地中，打造350坪室內外公設空間與高規建材，實價登錄揭露均價來到68萬元。

舜元建設經理林文龍表示：「政府打房政策明確，近期市場雖然偏冷清，但政策面選擇性信用管制持續，使投資型需求降溫，市場逐步回歸自住導向，對於公司來說，反而是正向且加分的條件。」

▲目前手上還有5案待推出的麗晨建設，今（3）與台中市政府運動局共同主辦第二屆「麗晨臺中國際馬拉松」活動。（圖／記者陳筱惠攝）

另一方面，營造黑馬麗晨建設則持續深耕市中心精華區，從五期、八期到七期生活圈布局，產品策略偏向少量高質與差異化設計，強調採光、動線與生活機能整合，客層多為換屋族與中高端自住需求，使社區流動率維持低檔。

麗晨建設成屋5年西區「山溜滴」共計56戶，目前0轉售紀錄，而預計2026年交屋的西屯「花果山」，目前市場上也僅釋出1戶，據悉，麗晨建設2026年度的推案重點部分，有七期「片片山閑 」預計年中開始落架，總銷22億元，10月將進場的「豐業段」新案，位於八期重劃區豐樂公園周邊，總銷32億元，主打麗晨「史上最小坪數」。

目前手上還有5案待推出的麗晨建設，今（3）與台中市政府運動局共同主辦第二屆「麗晨臺中國際馬拉松」活動，啟動「每跑1公里，大會捐2元」的全民公益機制，對於房市未來，總經理特助簡欽松表示：「在自住需求成為主流的趨勢下，公司推案策略也將回歸都市生活機能成熟、機能完整的核心地段。」

簡欽松表示：「交通便利、商圈發展成熟與生活資源豐富的區域。未來不論是七期、五期，或是科博館、勤美生活圈，產品規劃也將更強調居住品質與實用性，以貼近自住客層的真實需求。」

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」 房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3