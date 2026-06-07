美房貸利率衝近一年高點！　轉貸申請量單周重挫18％

▲房地產。（圖／123rf）



記者張靖榕／綜合報導

美國房貸利率連續數周攀升，進一步打擊屋主轉貸意願，也讓部分購屋族選擇暫時觀望。根據美國抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association，MBA）最新數據，上周整體房貸申請量較前一周下滑8.5％，其中再融資（Refinance）申請降幅最為明顯。

MBA公布的經季節調整後數據顯示，截至上周為止，符合貸款額度上限83萬2750美元的30年期固定房貸平均利率，從前一周的6.56％升至6.65％。包含手續費在內的平均點數（Points）也由0.60增加至0.65，以自備款20％的貸款條件計算。

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30年期固定房貸利率過去5周累計上升30個基點（0.30個百分點），創下自2025年8月以來最高水準。

在利率持續走高情況下，再融資需求首當其衝；MBA數據顯示，上周再融資申請量較前一周大減18％，不過仍比去年同期高出19％。去年此時，美國30年期固定房貸利率仍比目前高出33個基點。MBA副總裁兼首席經濟學家喬坎（Joel Kan）表示，各類型貸款的再融資申請都明顯下降。

喬坎指出，「傳統型再融資申請下降14％，聯邦住宅管理局（FHA）貸款申請下降18％，退伍軍人事務部（VA）貸款申請更大減34％。」再融資申請目前僅占整體房貸申請量38％，創下自2025年6月以來最低占比。

另一方面，購屋貸款需求也略為降溫。上周購屋貸款申請量較前一周下滑0.4％，僅比去年同期增加5％。值得注意的是，購屋貸款平均金額再創歷史新高；MBA統計顯示，上周購屋貸款平均金額達47萬3600美元。

喬坎表示，「在高利率環境下，小額貸款借款人的購買力受到較大衝擊，因此市場活動減少，使整體平均貸款金額持續攀升。」

不過，本周初房貸利率已出現些微回落跡象。另一家房貸市場研究機構「Mortgage News Daily」調查顯示，由於市場預期美國與伊朗衝突可能降溫，帶動美國公債殖利率下滑，房貸利率也跟隨小幅回落。