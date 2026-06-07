ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

時空穿越10年前！　台中海線知名造鎮案法拍「驚爆1字頭」

▲▼ 海線房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中海線供給量大、房市整體尚未盤整回血，現在連法拍案都來踢一腳。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中海線供給量大、房市整體尚未盤整回血，現在連法拍案都來踢一腳，區域系列造鎮案中，一戶2房物件因積欠款項而進入法拍市場，令人驚訝的是法拍單價落回10年前1字頭價碼，引起討論。

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」　房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3

[廣告]請繼續往下閱讀...

最近海線法拍市場再傳出一個震撼彈，造鎮指標社區「遠雄之星3」竟然出現1字頭的法拍物件，權狀41.4坪物件，進入第三拍底價561萬元，拆算單價含車跌至13萬元，與屋主過去入手價格相差不遠，等於直接回到了「10年前的起漲單價」，引發大量投資客與自住客的高度關注。

究竟是海線房市真的被「踢了一腳」面臨泡沫，還是這只是一場短暫的「時空穿越」撿便宜機會？寬頻房訊發言人徐華辰認為：「以該區域有不少新成屋釋出下，賣壓比較強勁，以投資者角度來說，即便低於市價，但仍得計算入手後的投報率與出租率。」

▲▼清水房市,梧棲房市,海線房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲造鎮指標社區竟然出現1字頭的法拍物件，權狀41.4坪物件，進入第三拍，底價561萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

這次掀起熱議的法拍物件，社區屋齡約7年，看到1字頭的法拍價，不少唱衰海線的網友直呼「泡沫破了」、「海線連法拍都來踢一腳」。

但實際上海線地區業者認為：「法拍市場有強迫打折的制度，才導致底價與市價出現巨大落差，該物件總坪數 41.40坪內含一個平面車位，以目前不到600萬元的底價，遠低於目前的市場行情。不論是買來出租給台中港區的上班族，或是首購族自住，性價比（CP值）都高得嚇人。」

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」　房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3

關鍵字：台中房市法拍物件海線造鎮房價泡沫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

生孩換大房子　想一次到位「買1900萬5房透天厝」！過來人狂勸退

一名人妻求助，目前與丈夫住在台南安南區，格局為2房1廳，最近即將迎來新生命，考慮「小換大」，但在1350萬元3房電梯大樓，與1900萬元5房透天厝之間陷入選擇困難，該保留原本住處再買大樓？還是賣掉現有房子、直接完成透天夢？對此，信義房屋專家表示，兩者各有優缺點，住得習慣、喜歡就好。

17分鐘前

晚5年「多扛400萬、少2.5坪」　聯徵數據揭台人購屋壓力

5年前沒出手買房，代價是400萬元！5年前30~35歲族群平均購屋房價為1021.5萬元、平均面積43.6坪；如今這些人到了35~40歲，總價來到1455.8萬元、購得坪數還更小。信義房屋專家表示，趁央行管控後房市進入盤整，首購族是趁機選屋的時機。

58分鐘前

時空穿越10年前！　台中海線知名造鎮案法拍「驚爆1字頭」

台中海線供給量大、房市整體尚未盤整回血，現在連法拍案都來踢一腳，區域系列造鎮案中，一戶2房物件因積欠款項而進入法拍市場，令人驚訝的是法拍單價落回10年前1字頭價碼，引起討論。

2小時前

房市盲目吸金時代結束！　13期4月有10案場銷售掛蛋

2026年台股表現亮眼，但房市在央行連續信用管制限貸令、降低成數的重拳下，投機與短線資金全面退場，連縱橫市場多年的老牌房地產業者都認為此時該「順勢而為」。

21小時前

剛需族先買股不買房　房仲點出市場卡關真相

房市何時才能見到復甦？房仲專家表示，當前股市太熱，把資金都吸走，有些剛需買方甚至把錢先投入股市，想多賺點自備款再買房。他表示，前年919後中古屋待售物件不增反減，先前第二戶限貸又微放寬，等股市進入休息階段，房市就有望好轉。

23小時前

徐華辰／斷頭潮來了？　房市重災區法拍量破千件

過去法拍屋常被視為房市的「反指標」，市場熱絡時物件稀少，市場轉冷時法拍量激增。觀察2026年1至5月的最新數據，房市重災區的台中市，法拍市場的待標件數近3年來首度突破千件大關，達到1001件。

6/6 11:00

長輩買房「更愛舊社區」原因曝光！一票笑點頭：年輕人不懂

買房要考慮到周遭環境、屋齡等條件，不過多數人最在意的就是地點，或是房子的類型，有網友指出，最近和家人聊天時發現，媽媽對傳統市場旁正在興建的新大樓很有興趣，開始思考未來替長輩買房時，選擇有市場的舊社區，是否會比一般住宅更適合，對此，信義房屋專家表示，這是真的，長輩更喜歡逛市場。

6/6 09:45

南台灣6棟知名「起家厝」何去何從？　它將改建超高樓豪宅

曾代表一個時代的品牌起家厝，近年正陸續退場。從全台首家好市多、亞洲首家家樂福，到高雄大統集團發跡的大新百貨等，陸續面臨搬遷、熄燈、出售或改建命運，這些陪伴民眾成長的老地標，正悄悄走入歷史。

6/6 09:10

靠「加味五寶散」紅遍全台　製藥大廠開價3億賣起家厝

在收音機曾是家家戶戶主要娛樂的年代，電台除歌仔戲、布袋戲與流行歌曲，也輪番播送藥品廣告，街頭更常見「王祿仔仙」走江湖賣藥。台南早年為全台中藥產業重鎮，創立於70年前的萬國製藥集團，便是在這股浪潮中崛起，旗下「加味五寶散」更是紅遍全台。

6/6 09:00

「空中鳳城」招商現曙光？　便當體驗館、健身房首批進駐

沒等到百貨公司，先等到健身房和便當館？高雄鳳山車站改建多年，最新招商結果出爐，A棟1~3樓規劃全台首座「台鐵便當體驗館」，預計6月底營運，B棟1~4樓確定由健身品牌進駐，在地人開酸，「到底誰會特地去車站逛便當館？」根據實登，周邊新案已站上4字頭。

6/5 18:06

【福利給好給滿！】韓國追星追到黃仁勳　現場尖叫＋歡呼聲超熱鬧XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

屏東3大園區齊發　迎2.7萬人..

長輩買房「更愛舊社區」原因曝光..

土城最貴待售物件！　千坪彩色汽..

新竹市府提告返還國有地！男喊「..

徐華辰／斷頭潮來了？　房市重災..

鶯歌「阿婆壽司」起大厝　全現金..

台灣6％仲介服務費太高？　業者..

南台灣6棟知名「起家厝」何去何..

關廠25年終於要活化　新營糖廠..

30年老牌PCB廠翻身　砸1...

ETtoday房產雲

最新新聞more

生孩想換大房子　看中「1900..

晚5年「多扛400萬、少2.5..

時空穿越10年前！　台中海線知..

房市盲目吸金時代結束！　13期..

剛需族先買股不買房　房仲點出市..

徐華辰／斷頭潮來了？　房市重災..

長輩買房「更愛舊社區」原因曝光..

南台灣6棟知名「起家厝」何去何..

靠「加味五寶散」紅遍全台　製藥..

「空中鳳城」招商現曙光？　便當..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366