時空穿越10年前！　台中海線知名造鎮案法拍「驚爆1字頭」

▲台中海線供給量大、房市整體尚未盤整回血，現在連法拍案都來踢一腳。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中海線供給量大、房市整體尚未盤整回血，現在連法拍案都來踢一腳，區域系列造鎮案中，一戶2房物件因積欠款項而進入法拍市場，令人驚訝的是法拍單價落回10年前1字頭價碼，引起討論。

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最近海線法拍市場再傳出一個震撼彈，造鎮指標社區「遠雄之星3」竟然出現1字頭的法拍物件，權狀41.4坪物件，進入第三拍底價561萬元，拆算單價含車跌至13萬元，與屋主過去入手價格相差不遠，等於直接回到了「10年前的起漲單價」，引發大量投資客與自住客的高度關注。

究竟是海線房市真的被「踢了一腳」面臨泡沫，還是這只是一場短暫的「時空穿越」撿便宜機會？寬頻房訊發言人徐華辰認為：「以該區域有不少新成屋釋出下，賣壓比較強勁，以投資者角度來說，即便低於市價，但仍得計算入手後的投報率與出租率。」

▲造鎮指標社區竟然出現1字頭的法拍物件，權狀41.4坪物件，進入第三拍，底價561萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

這次掀起熱議的法拍物件，社區屋齡約7年，看到1字頭的法拍價，不少唱衰海線的網友直呼「泡沫破了」、「海線連法拍都來踢一腳」。

但實際上海線地區業者認為：「法拍市場有強迫打折的制度，才導致底價與市價出現巨大落差，該物件總坪數 41.40坪內含一個平面車位，以目前不到600萬元的底價，遠低於目前的市場行情。不論是買來出租給台中港區的上班族，或是首購族自住，性價比（CP值）都高得嚇人。」

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