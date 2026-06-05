關廠25年終於要活化　新營糖廠9萬坪精華地有望大變身

▲新營糖廠關廠25年、約9萬坪精華土地，位於新營的心臟，大片土地長期閒置至今，引來地方強烈不滿。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

新營糖廠關廠25年後，約9萬坪精華土地終於有望活化！該案被視為溪北近20多年最重量級的活化案之一。根據實登統計，新營預售均價已從2024年的每坪26.3萬元，攀升至今年每坪28.7萬元，成長約9.1%，在區域房價緩步墊高之際，開發進度再度引爆地方不滿。

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新營糖廠位於新營區核心地帶，為台糖昔日3大總廠之一。台南市議員趙昆原表示：「新營糖廠25年前關廠後，大片土地長期閒置至今，該地鄰近新營車站，周邊交通條件完整，卻未能發揮土地效益，也讓溪北地區發展持續落後，人口不斷流失。」

新營糖廠土地屬台糖所有，現行地目為乙種工業用地。台南市都發局表示，新營糖廠整體規劃已進入都市計畫程序，3月獲台糖原則同意公開展覽，預定6月9日舉辦公開說明會，後續將彙整各界意見後，提送都市計畫委員會審議。

根據公開展覽內容，市府規劃解編糖廠原乙種工業區，朝「產業文化專用區」及「糖業文化專用區」方向發展。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，新營糖廠面積約9萬坪，是溪北地區20多年來最重量級的土地活化案之一。若後續都市計畫順利通過，將有機會為新營市區帶來產業、商業與觀光機能，也成為溪北房市重要利多。

根據實價登錄統計，新營今年預售案均價為每坪28.7萬元，最高曾衝上30.2萬元，與2024年均價26.3萬元相比，已有約9.1%漲幅。

佘光宗認為，新營房價雖已緩步墊高，但缺乏大型產業與商業開發支撐，多以在地剛性需求為主，後續糖廠活化若能真正到位，才有機會為區域帶來更明確的人口紅利與成長題材。

▲新營糖廠原有乙種工業區土地重新調整使用分區，解編乙種工業區，朝「產業文化專用區」及「糖業文化專用區」方向發展。（圖／台南市政府提供）

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