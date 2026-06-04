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槓桿效果差很大！　過來人認：炒股忙活半天「還是買房更賺」

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲部分人認為股市是最快累積財富的方式，但35歲自由接案媒體工作者Hank卻有不同體悟。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／綜合報導

部分人認為股市是最快累積財富的方式，但35歲自由接案媒體工作者Hank卻有不同體悟。長期研究財經與投資的他，幾乎參與過每一波台股大多頭，但真正讓他累積財富的關鍵，卻不是股票，而是房地產。現在這個時機點，他也決定再度投入房市，把目光放遠，鎖定預售屋，把「最安全的槓桿」開起來，準備再賺一票。

這波AI熱潮帶動台股大漲，Hank同樣沒有缺席。他拿出200萬元本金投入市場，過去1年多積極操作、頻繁進出，每天盯盤研究趨勢，最終於今年5月底獲利了結，200萬元成長至300萬元，報酬率高達50%。

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然而面對這樣的成果，Hank卻沒有想像中興奮。他說：「看起來賺了100萬元，但這1年多真的很累，每天情緒跟著股價波動，甚至影響本業工作效率。更重要的是，即使看好行情，他也始終不敢開太大槓桿，因為融資風險極高，一旦遇到修正被追繳或斷頭，後果不堪設想。」

反倒是6年前買的一間房子，讓他深刻感受到房地產的威力。

當時Hank購入新北市蛋白區一處新建案，每坪約32萬元、權狀48坪，如今區域行情已來到60萬元，單坪增值28萬元，帳面獲利超過1300萬元，即便未來出售扣除相關稅負，獲利仍有機會突破千萬元。

Hank坦言：「忙了一年多賺100萬元，但房子放著幾年就增值超過千萬元，效率差很多。」回頭看這波股市多頭，要靠股票賺到1000萬元相當困難，而且還得承受巨大的心理壓力；房地產則透過銀行貸款創造槓桿效果，不需要天天盯盤，風險也相對低得多。

至於現在該買哪裡？房市專家分析，未來具保值增值潛力的產品，必須兼具捷運、大基地開發、品牌建商及稀有水岸景觀等條件，而價格更是關鍵。隨房市逐步回溫，部分大型建商仍提供讓利價格，正是布局時機。

▲▼中和左岸「遠雄香榭園」24樓今年3月以破億元高價交易。（圖／記者黃靖惠攝）

▲中和左岸一帶享有河岸景觀，土地資源稀缺，新案備受市場期待。（圖／ET資料照）

Hank表示，研究雙北市場後，最看好的就是中和區「左岸明珠」。他認為：「該案由甲山林集團打造，為今年總銷400億元指標大案，擁有萬坪水岸造鎮規模、300米水岸第一排景觀，下樓即享綠意廣場，步行約8分鐘可達雙捷運中和站，未來還有臺灣蔦屋等品牌機能進駐。」

更重要的是，Hank表示：「目前該案仍具備相對優惠的價格條件，加上預售屋低首付優勢，能提前鎖定未來房價。」經歷多年投資市場洗禮後，他已不再追求短線暴利，而是選擇透過房地產累積長期資產。」

「股票可能讓人一夜暴富，也可能一夕重傷；但房地產是看得見、住得到的資產。」Hank說，他的下一步，就是準備進場「左岸明珠」。

關鍵字：買房股票預售槓桿中和左岸明珠甲山林

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