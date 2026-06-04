「股強房弱」罕見格局　證券存款暴增1兆創歷史新高

▲「散戶信心指標」證券劃撥存款餘額達4.3兆元，年增超過1兆元。（示意圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／綜合報導

「散戶信心指標」證券劃撥存款餘額達4.3兆元，年增超過1兆元；購置住宅貸款餘額11.7兆元，年增僅4.5%。房仲表示，股房連動效應不再，反而呈罕見的「股強房弱」格局。

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住商機構觀察中央銀行資料，「散戶信心指標」證券劃撥存款餘額4月達4.3兆元創歷史新高，與去年同期相比大增逾1兆元，年增幅高達33.5%。

相較之下，購置住宅貸款餘額雖同樣續創高點，達11.7兆元，不過月增僅474億元、月增幅僅0.4%，相較去年4月也僅增5046億元，年增幅約4.5%。





▲股市散戶指標與房貸指標相關統計。（AI協作圖／資料來源：住商，記者項瀚製作，經編輯審核）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「2025年4月美國總統川普發起對等關稅，對全球股市造成衝擊，台股也受牽連，但今年4月台股局勢不同以往，甚至突破4萬點大關，也吸引不少散戶持續將資金投入，令證券劃撥存款餘額持續創下新高。」

賴志昶補充：「從股市熱絡情況可看出，市場並不缺乏資金，但卻流不入房市，主因是有央行信用管制措施、銀行限貸等政策築起『長城』，把四處橫溢的熱錢擋在牆下，使房市未有以往的股房連動。」

賴志昶說：「甚至還可能由於股市投資報酬率較高，讓置產族群更情願把資金留在股市，進而讓整體住宅貸款餘額增幅明顯趨緩。」他說：「資產重流動性，股強房弱格局底定。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「台股仍在一個非常強韌多頭走勢，觀察近來房市交易量略微回升，但股市資金獲利了結轉向房市的現象還並無非常明顯，房市的命運走向更仰賴央行是否放寬管制。」

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