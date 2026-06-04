「房價沒有漲，就是跌」　李文造斷言：Q2央行將適度鬆綁

▲長虹（5534）今（4日）召開股東會，會後董事長李文造（右）接受媒體訪問。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「部分地區及產品房價下跌，蛋黃區預售雖然沒跌，『但沒有漲，就是跌』，因為通膨、各項資產都在漲。」長虹建設董事長李文造認為，前年919央行第七波管制已達到效果，預測Q2、Q3央行將進一步放鬆房市管制。

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長虹建設董事長李文造表示：「前年919至今，政策已達成目的，成屋房價跌、蛋白預售跌，蛋黃區預售雖然沒跌，但『沒漲，就是跌』，因為每年都有通膨，各項資產價格都在成長，預測Q2、Q3央行會進一步放寬。」

至於股市暢旺，全民瘋股，甚至出現棄房買股的現象。李文造表示：「這沒辦法！但股市總有到頂的一天，資金哪一天會從股市流入房市，是我們期待的。」

此外，李文造表示：「由於土地、營建成本沒降，房價也難下跌，預測下半年房市應持續呈現高檔盤整。」

銷況方面，長虹共有5場在線個案，包括林口「長虹天聚」及「長虹雲創」、中山「TOP31」、萬華「長虹MVP」、龜山「長虹擎山」，合計總銷290億元。

李文造表示：「現在房市面臨挑戰，品牌力尤其重要，長虹線上個案平均銷售約8成，反應相當不錯。」

新推案方面，長虹今年將推出2大商用不動產大案，分別為北士科「長虹ICT科技」、南港「長虹虹創科技」，合計總銷260億元。明年更將再推出7案，包含5案住宅、2案商用，合計總銷290億元，量能無虞。

長虹2025年營收84.9億元、年減29%，歸屬母公司稅後淨利17.43億元、年減23%，EPS（每股純益）6元，會中並通過配發現金股利5.5元。展望2026年，預計有林口總銷43億元「雲創科技」、員林總銷21.2億元「長虹天際」完工入住挹注。





▲長虹股東會採訪整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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