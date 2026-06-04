知名火鍋無預警倒閉　總店房東竟是大雅大地主

▲大雅區、北屯區都有經營的火鍋店品牌「丹水滾」，驚傳無預警倒閉。（圖／讀者提供）

記者陳筱惠／台中報導

大雅區、北屯區都有經營的火鍋店品牌「丹水滾」，驚傳無預警倒閉，負責經營的黃姓與洪姓夫妻也被爆疑似已出國避風頭，引發地方譁然。經查，該品牌位於大雅的店面，每月租金8.4萬元，而房東則是大雅大地主。

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大雅區、北屯區都有經營的火鍋店品牌「丹水滾」驚傳無預警倒閉，經查，該品牌總店與總公司位於大雅區民生路上，土地面積213坪，2012年起租、每月租金8.4萬元，每地坪租金400元左右，並不算偏離行情。

由於該品牌負責人在地方社團及公益活動相當活躍，近年更廣邀親友及投資客參與事業投資，如今卻傳出疑似投資失利，受害人數已達339人，損失金額初估高達數億元。

大雅在地人黃小姐說：「其實那間店其實開滿久了，他們也是獅子會成員，但平常該店裝潢風格就是暗暗的，常常看起來就像沒開，我是覺得那個地方暗暗的，吃過一次就沒去過了。」

▲鍋物店房東持有多處房產，都位於大雅主幹道、精華地。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，該店面房東為法人琇傳實業有限公司，但實際上該公司負責人擁有8間公司，都設在大雅區的不同點位，且都在大雅主幹道、精華地。

該品牌另一間店「水滾巴」則坐落北屯區景賢路，採平價火鍋策略，約是2025年年中開幕，且據悉，該店面是作為「加盟總部」的示範店，如今傳出負責人捲款潛逃，不勝唏噓。

大雅在地房仲郭宸緯分析：「餐飲業向來屬於高現金流、高風險產業，即便店面位處主幹道或精華地段，也不代表經營一定成功，此次的租金壓力並非特別沉重，因此事件焦點並不在店面租金，而是在企業經營與資金運作層面。」

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