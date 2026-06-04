6000萬債務壓頂！　建商億級豪墅陷法拍「最新底價近腰斬」

記者張雅雲／高雄報導

楠梓房價翻漲，高大特區卻出現「透天腰斬價」。御佳揚建設透天豪墅因「抵押物強制執行」，3戶同步遭法拍，其中1戶2年前首拍最高底價9940萬元，6次拍賣全數流標，今年三拍降至5184萬元，價格近乎腰斬。專家指出，後續整修成本恐再燒一大筆錢。

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」 房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3

▲御佳揚建設透天豪墅因「抵押物強制執行」，3戶同步遭法拍，今年三拍最高底價降至5184萬元。（圖／記者張雅雲攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據法院公告，該案債務人為御佳揚建設及3位自然人，因「拍賣抵押物」而遭法拍。寬頻房訊發言人徐華辰表示，查閱3份橋頭地院裁定書發現，御佳揚建設過去曾以3戶透天豪墅及土地，向高雄第三信用合作社設定最高限額抵押權作為借款擔保。3案合計主張未清償本金約5991萬4010元，另有利息及違約金。

▲聲請人高雄第三信用合作社主張，3案合計未清償本金約5991萬4010元，另有利息及違約金。（圖／記者張雅雲攝）

據查，3戶法拍均位於楠梓區大學七街，為透天電梯別墅，屋齡14年，地坪約91~93坪、建坪274~281坪。2024年9月首度進行一拍，當時3戶底價分別為9855萬元、9760萬元及9940萬元，首輪4拍全數流標後，再度重啟第二輪法拍。歷經6次拍賣皆無人投標，今年6月9日進入三拍，底價已降至5100.8萬~5184萬元，較首拍下修約47%~48%。

▲專家分析，高大特區雖受台積電議題帶動，但區域高總價豪墅買盤相對有限。（圖／記者張雅雲攝）

據經濟部商工登記資料顯示，御佳揚建設目前公司狀態為「停業以外之非營業中」，顯示公司並未辦理解散或停業登記，但已非正常營業狀態。

徐華辰表示，若以目前三拍價格換算土地單價55~56萬元，其實已不算昂貴，甚至略低區域土地行情，不排除有剛性需求買方進場，「不過真正影響買方決策的關鍵，在於後續整修成本，接手後恐還需投入數百萬元甚至上千萬元資金整理，實際總成本未必如拍賣價格看起來便宜。」

透明房訊總經理陳慧瑜說：「根據查封筆錄內容，該案部分空間尚未完成裝修，部分樓層僅有水泥地坪及牆面，且有疑似漏水情形，投標人須留意。」

陳慧瑜分析，高大特區雖受台積電議題帶動，但區域高總價豪墅買盤相對有限，5000萬元以上透天交易並不常見，加上物件閒置多年、屋況仍待整理，三拍會進場的買方，多半以地緣性較強的自住客群為主，預估四拍有機會拍出。

▲高大特區3戶透天豪墅法拍小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP311／「少年股神」慘變「四貸同堂」 房市被抽乾？李同榮：關鍵看Q3