「挽肉と米」插旗台中公益路　月租30萬一口氣簽10年長約

▲日本超人氣漢堡排「挽肉と米」確定進駐公益路。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

日本超人氣漢堡排「挽肉と米」確定進駐公益路，該店面已正式掛上招牌。經查，租期合計超過10年，每月租金高達30萬元，總租金超過3600萬元，專家表示，從實際使用效益來看，大面寬店面的租金仍具支撐力。

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台中公益路最新話題由日本品牌「挽肉と米」進駐，該店面原址為在地經營超過70年的老牌川菜餐廳「喜味香」，2026年喜味香遷移至鄰近13期重劃區的新址後，該黃金店面隨即由「挽肉と米」承租。

不過據了解，該店面先前月租開價約45萬元，後續調整至約30萬元成交出租，表面上看似租金下修，慕義地產總經理翁維隆表示：「若從實際使用效益來看，反而顯示公益路優質大面寬店面的租金仍具支撐力。」

實登資料顯示，該店面起租日為2025年7月21日，租期一路簽至2036年1月20日，租期合計超過10年，每月租金高達30萬元。該物件總面積為74.01坪，換算每坪單價約4100元。

▲來自日本的漢堡排「嘉」則已搶先於2026年6月3日在勤美誠品Ｂ1正式開幕。（圖／記者陳筱惠攝）

其實早在4個多月前，品牌端就已在網路預告並發出徵人啟事，如今店面招牌正式亮相，也宣告台中首店陸續進入籌備關鍵期，而同樣來自日本的漢堡排「嘉」則已搶先於6月3日在勤美誠品Ｂ1正式開幕，中部漢堡排戰爭儼然開打。

翁維隆說：「該案建物登記坪數雖然不算特別大，但土地面積約122坪，且現況使用空間多已增建至接近滿坪使用，若以實際使用坪數推估，月租金換算約每坪2500元左右。」

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱分析：「公益路長期被視為台中餐飲一級戰區，燒肉、鍋物、日式餐飲與高客單品牌密集進駐，大面寬店面更容易形成話題與集客效果。公益路店面租金從高點調整後，並不代表商圈衰退，當租金回到品牌可負擔、屋主也能接受的平衡點，就會吸引更具話題性與營運能力的品牌進場。」

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▲公益路長期被視為台中餐飲一級戰區，燒肉、鍋物、日式餐飲與高客單品牌密集進駐，大面寬店面更容易形成話題與集客效果。 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）