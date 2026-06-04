興富發、隆大都來了！左營果貿146億都更招商　黃金地段曝光





▲高市府4日啟動果貿段公辦都更招商，基地面積約2.48公頃，未來將結合全台首座國家級產學研訓基地，導入科技人才、學研資源與商業機能。（圖／高雄市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

左營果貿生活圈不再只有眷村小吃，將迎來146億元都更大案！高市府4日啟動果貿段公辦都更招商，基地約2.48公頃，將結合全台首座國家級產學研訓基地，導入科技人才、學研資源與商業機能。信義房屋專家表示，台積宣布設廠後，區域均價已從10萬元漲至15萬元。

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高市府4日舉辦「左營區果貿段2地號等2筆土地都市更新事業公開評選實施者案」高雄場招商說明會，吸引欣巴巴事業、興富發建設、隆大營建、亞果遊艇開發、藏美建設、寶象建設、百立建設、新界點開發等多家建商到場。

該案位於左營城峰路，基地距離高鐵左營站及漢神巨蛋商圈車程約5分鐘，現況為空地與停車場，高雄市副市長林欽榮表示，看準高雄快速轉型為半導體與AI產業重鎮，市府規劃透過總投資規模約146億元的公辦都更案，引進民間開發量能，活化約2.48公頃市有土地。

林欽榮說：「未來得標廠商除可分回果貿段2地號精華房地外，還可享有最高1.5倍都市更新容積獎勵。但開發商取得開發效益的同時，也須負擔公益回饋責任。」包括興建「研教園區第二會館及多功能活動中心」並移轉市府使用，另須捐贈80席公有停車位，並將基準容積10%的獎勵容積，回饋高市都更基金。

▲高雄市副市長林欽榮表示，市府規劃透過總投資規模約146億元的公辦都更案，引進民間開發量能。（圖／記者張雅雲攝）

大高雄不動產開發公會理事長李正聰表示，該案最大優勢在於區位條件成熟，鄰近蓮池潭、高鐵左營站及台積電所在的北高雄半導體S廊帶，屬於高雄少見的大面積精華土地。

不過李正聰也指出，投資規模破百億元，對開發商而言資金門檻不低，未必所有建商都有能力單獨承接，上市櫃建商投入機會較大，或建商採取共同投資、合作開發方式參與。

信義房屋左營高鐵店主任業務曲怡沛表示，果貿生活圈長期以屋齡30~40年的國宅產品為主，過去買盤多為在地換屋、自住客及地緣型客群，外來客比例相對有限。不過近年受惠台積電設廠及北高雄產業發展議題帶動，區域房價已有明顯增長，國宅產品從5年前台積電宣布高雄設廠前，每坪約10萬元，上漲至目前約15萬元，漲幅高達5成。

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