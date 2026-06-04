營收獲利創新高！坤悅砸11億搶進七期　董座曝布局計畫

▲坤悅開發董座陳丕岳表示：「七期土地持續整合，但不急著開發，單價合理就會持續獵地。」（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
2026年七期首筆土地交易由上櫃建商坤悅（5206）取得，總價約11.29億元，換算單價約302萬元，今（4）日坤悅開發陳丕岳獲選續任董事長，他表示：「七期土地持續整合，但不急著開發，單價合理就會持續獵地。」
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坤悅2025年度營業收入為37.78億元，較去年同期成長約55%。合併獲利5.89億元、年增率83.4%，EPS（每股純益）3.44元，營收與獲利均創歷史新高，會中通過每股配發現金股利1元、股票股利0.5元，並改選董事，陳丕岳獲選連任。
▲受惠預售案交屋認列，坤悅營收與獲利均創歷史新高。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）
2026年，坤悅開發預計完工交屋認列營收個案，包含南屯區「君睿」、后里區「禮御」與烏日區「夢想＋」3案，總銷約65億元，法人預估全年可認列超過50億元，2026年營收獲利有望再創新高。
而今年坤悅將於第三季推出彰化市三民段「芊芊大悅」，規劃地上17層、地下3層，共286戶純住家，格局涵蓋2至3房；第四季則於台中市東區推出「坤悅沐晴」，地上24層、地下5層，共248戶住家與6戶店面，格局同為2至3房，2案合計總銷約96億元。
今年七期新市政中心唯一交易，為目前該地現況為接待中心使用的惠民段土地，基地面積約374.11坪，總價約11.29億元，換算單價約302萬元，買家則是坤悅開發。陳丕岳透露：「在整體大環境下，開發商佈局土地將往蛋黃區走，其中包含公告取得的七期土地，將持續整合，不急著開發，整體產品面也將縮小坪數調整。」
▲坤悅開發手上在售案9案，合計總銷逾220億元。（圖／記者陳筱惠攝）
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