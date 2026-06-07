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晚5年「多扛400萬、少2.5坪」　聯徵數據揭台人購屋壓力

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▲5年前沒出手買房，代價是400萬元！（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

5年前沒出手買房，代價是400萬元！5年前30~35歲族群平均購屋房價為1021.5萬元、平均面積43.6坪；如今這些人到了35~40歲，總價來到1455.8萬元、購得坪數還更小。信義房屋專家表示，趁央行管控後房市進入盤整，首購族是趁機選屋的時機。

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聯徵中心統計顯示，5年前30~35歲族群Q4有7940個房貸族購屋，平均購屋房價為1021.5萬元，可以購買43.6坪的房屋，當時正值疫情後的通膨與造價大幅上揚

房價上漲後同樣的族群，5年後已經35~40歲，購屋的總價增加到1455.8萬元，房價多出434萬元，購得坪數還更小，降到41.1坪，

同樣狀況也發生在35~40歲族群，5年前購買1071萬元的房屋，5年後40~45歲購屋房價為1463萬元，比5年前也增加近400萬元，且購屋面積同樣縮水。

▲▼ 首購房貸族5年購屋變化統計 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲首購房貸族5年購屋變化統計。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「過去五年呈現股房雙漲，資產族群享受到財富增值效益，沒有跟上的首購族難免感到焦慮。」

不過，曾敬德表示：「過去績效不代表未來績效，房市在央行第七波管控後就進入盤整期，北部價格相對穩定、中南部過去房價飆漲區域就相對壓力較大，首購族群可以趁房價進入盤整期，好好挑選適合自己的房屋，股市獲利了結不妨多看看多比較。」

曾敬德提醒：「雖然房價與股價上漲帶來一輪財富效應，沒有跟上的難免會有所焦慮，但人比人氣死人，有時候心裡的富足更是難以取代，身體健康沒有三高、每天睡得著其實就已經是種幸福。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「前年919後，市場進入盤整，從賣方市場進入買方市場，當前預售價格受到造價等因素，調降空間有限；反之有些中古屋，屋主願意有相當划算的價格出售，建議購屋族可以多留意。」

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關鍵字：買房首購青年購屋晚買信義房屋東森房屋

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