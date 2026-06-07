2字頭房價吃香！　「地上權宅重鎮」前5月賣26戶逆勢成長

▲根據實登統計，今年高雄「地上權宅重鎮」3大地上權住宅案，合計成交26戶。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市冷風狂吹，地上權案還有人會埋單嗎？根據實登統計，今年鳳山五甲特區3大地上權住宅案合計成交26戶，其中麗寶集團高雄住宅首案「名軒亞灣城」成交15戶最多、均價24.58萬元。專家直言，這類產品最適合1族群入手。

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高雄捷運R5前鎮高中站生活圈周邊的五甲特區，因區內擁有大面積國有土地，過去陸續透過設定地上權方式開發住宅，吸引建商推案。包括永信建設、城揚建設均先後推出地上權住宅，逐漸形成高雄少見的地上權重鎮。麗寶集團旗下名軒開發也首度在高雄推出住宅案「名軒亞灣城」，規劃地上權住宅，去年底開賣。

根據實價登錄統計，今年該區地上權住宅案以「名軒亞灣城」成交15戶最多，平均成交單價24.58萬元；「R5新世代」成交7戶、均價22.9萬元；「城揚大家」成交4戶、均價24.38萬元，3案合計成交26戶。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，若與去年同期相比，今年成交量明顯放大。1~5月五甲特區地上權住宅僅成交10戶，其中「城揚大家」9戶、「R5新世代」1戶，「名軒亞灣城」當時尚未公開銷售；今年在新案加入戰局後，成交量增至26戶，較去年同期增加16戶、成長約1.6倍，顯示低總價地上權產品仍有特定買盤支撐。

謝哲耀表示，目前五甲、亞灣周邊地上權住宅成交單價約落在每坪23~25萬元，而區域所有權住宅成交單價約34萬元，2者有約10萬元價差。

▲高雄五甲特區地上權案今年價量。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

他坦言，地上權產品雖然低總價，但並非市場避風港，「市場量縮，地上權市場一樣量縮，也不會特別好。」謝哲耀分析，地上權住宅較適合「重使用、不重傳承」的買方，例如不婚不生族、單身自住族。這類購屋族群未必把房子視為留給下一代的資產，更在意能否用較低總價入住成熟生活圈，因此地上權產品反而符合需求。

不過謝哲耀認為，目前市場最壞的情況已經過去。他指出，近期銀行房貸審查與撥款速度逐漸恢復正常，貸款環境較先前改善，購屋族取得資金的難度已降低不少。

高雄市市調協會理事長蔡博丞表示，該區具備捷運、商圈與亞灣外溢題材，買方願意進場，主要仍是看中低總價與生活機能，尤其當所有權住宅總價墊高後，地上權產品雖然轉手與貸款門檻較高，但總價多落在1000萬元上下，對預算有限的自住族仍有吸引力。

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