傳奇爛尾樓爆都更詐貸？　台中建商涉騙銀行逾2億

▲台中建商驚傳都更案涉嫌向銀行詐貸逾2億元，在不動產圈引起騷動。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中建商辦理都更案，竟驚傳涉嫌向銀行詐貸逾2億元，在不動產圈引起騷動，依照目前媒體揭露的訊息，最有可能的都更案地點，傳就位於陝西東二街的爛尾樓「荔枝園社區」。

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47年前由偉祺建設推出位於台中市陝西東二街共計5層樓、210戶公寓建案，當初興建到3樓時，建商人去樓空，該物件也成為爛尾樓，當時的住戶自主將房屋完工，卻只有建物所有權卻沒有土地權。

台中建商辦理都更案，竟驚傳涉嫌向銀行詐貸逾2億元，根據媒體揭露的資訊「現地為屋齡40年以上，一共近百戶的老舊社區，占地近900平方公尺，早期建物耐震、消防設備不足，前後已舉辦公聽會，建商也預計都更後於現地蓋地上11樓、地下3樓，一共2棟的全新住宅大樓。」

▲47年前由偉祺建設推出3大棟、共計5層樓、210戶公寓建案，興建到3樓時，建商人去樓空，該物件也成為爛尾樓。（圖／記者陳筱惠攝）

在周遭區中，已舉辦過公聽會、屋齡40年以上、百戶的老舊社區都符合「荔枝園」的描述特徵，不過唯一啟人疑竇的是「占地近900平方公尺」，換算下來基地面積僅約280坪。

根據「荔枝園」都更範圍示意計算，該基地面積為2969平方公尺，換算為坪數為898坪，土開業者透露：「應是資訊揭露上的單位標示錯誤，從『建商也預計都更後於現地蓋地上11樓、地下3樓，一共2棟的全新住宅大樓。』來看，280坪基地也難以達到蓋2棟樓的規模。」

▲根據「荔枝園」都更範圍示意計算，該基地面積為2969平方公尺，換算為坪數為898坪。（圖／記者陳筱惠攝）

若排除了坪數上的數字，業界人士指出：「幾乎9成應是該社區，耳聞應是建商與地主間協商破裂，因此才衍生出此案。」

據「荔枝園」住戶表示，該社區因未興建完成，共計3大棟建築體，其中無人居住的一棟，更因日久生出大樹，整個社區形成樹包屋的奇特景象，該社區才被稱為「荔枝園公寓」沿用至今，但過去也有熱心網友表示，在社區未建成之前，是一大片荔枝園，因此得名。

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