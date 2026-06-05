「空中鳳城」招商現曙光？　便當體驗館、健身房首批進駐

▲高雄鳳山車站改建多年，最新招商結果出爐，A棟1~3樓規劃全台首座「台鐵便當體驗館」，預計6月底營運。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

沒等到百貨公司，先等到健身房和便當館？高雄鳳山車站改建多年，最新招商結果出爐，A棟1~3樓規劃全台首座「台鐵便當體驗館」，預計6月底營運，B棟1~4樓確定由健身品牌進駐，在地人開酸，「到底誰會特地去車站逛便當館？」根據實登，周邊新案已站上4字頭。

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鳳山車站開發案「空中鳳城」被視為鳳山近年最重要的城市建設之一，不過商場招商並不順利，過去曾歷經4次流標。近期招商終於出現突破。

台鐵透露，A棟1~3樓，打造全台首座「台鐵便當體驗館」，結合鐵道文化展示、便當製程體驗、餐飲及文創元素，預計6月底正式營運。B棟1~4樓已由健身品牌承租，至於B棟5~6樓公告招商，3日截止收件也有潛在投資人投標，預估可順利租出。

地方反應相當兩極，有民眾表示，至少招商終於有實質進展，比長期閒置更具正面意義。不過有鳳山人坦言，原本相當期待有商場與影城進駐，最後大失所望。並質疑「到底誰會特地跑去車站逛便當館？」若後續缺乏餐飲、零售及娛樂等日常消費機能，恐怕難以形成穩定人流。

▲鳳山車站本身具備台鐵交通優勢，及高雄人口最多行政區基礎。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，鳳山車站本身具備台鐵交通優勢及高雄人口最多行政區基礎，近期迎來市府將調整路線將捷運青線串聯道鳳山車站，以及全台首座「台鐵便當體驗館」將開幕的2大利多。

而該區屬於早期發展商圈，新案不多，根據實登統計，去年均價43萬元，今年微幅下跌至40萬元，出現7%的跌幅。他指出，目前鳳山車站周邊仍以屋齡30年以上中古大樓、公寓及30至50年以上透天厝為主，中古大樓單價約20萬元上下。

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