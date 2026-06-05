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新北預售案還沒開賣　接待中心旁驚見「殯葬小貨車」

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲三重一處新建案接待中心旁，停放一台小貨車，斗大掛上殯葬廣告。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「奠。棺材、靈骨塔買賣」！三重一處新建案接待中心旁，停放一台小貨車，斗大掛上殯葬廣告。原來，此案為都更案，但停放車輛的地主沒有加入。建商無奈表示，此案為承接前一手開發商都更整合的案子，但兩家建商都與地主未能取得共識，無法將其併入，全案已取得建照，即將推出。

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新北市三重區一處新建案接待中心旁，停放一台小貨車，並斗大掛上2張看板「奠。棺材、靈骨塔買賣」，車上還放了一口棺材，頗具挑性意味。而該接待中心位置，未來就是新建案大樓基地。

究竟發生什麼事？致電看板上的電話，記者表明來電用意後，對方未多做回應，並表示「我10分鐘後打給你。」之後，就沒有下聞了。

另外聯繫建商業者，該建商表示：「此案為都更案，是我們承接前一手開發商都更整合的案子，該地主與前一手建商提出的整合條件未能取得交集，而我們接手後也釋出善意、積極與地主溝通，但仍為取得共識，為考量開發時程及其他廣大地主權益，因此無法將其整合併入開發。」

建商強調：「此案共有17筆地號，基地面積676坪，產權清楚，目前也已取得建照，規劃地上21層住宅，即將開案，開價9字頭。」

針對鄰地主的作為，據了解，也有周圍居民進行檢舉，但由於車輛停放在私有土地上，恐怕也無法禁止。

該土地面積僅約11.8坪，使用分區為住宅區。經查謄本，地主為3位自然人，登記在新莊、蘆洲一帶。若以該區容積率及三重的合建行情推算，該地主若一同參與都更，應可換得2間20出頭坪的房子。

▲▼ 北投釘子戶 。（圖／記者項瀚攝）

▲雙北市中心土地資源稀缺，不同意戶卡在基地正中間案例無奇不有。（圖／記者項瀚攝）

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「本次討論三重個案，不同意戶土地面積不大，且位於全案基地的相對邊邊，對建案不會有什麼影響，實際上雙北土地稀缺，大多只能靠都更危老推案，類似狀況相當常見，甚至是不同意戶夾在基地正中間，形成『都更孤島』的景象都無奇不有。」

而針對鄰地主的動作，何世昌表示：「過去在板橋江子翠長江路一帶，也有施工中建案角地出現類似狀況，當時是架設大型看板，並掛上『自用生命禮儀社籌備處』。」他說：「隨社會越來越文明，這種比較『激進』的抒發情緒手法已相對少見。」

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關鍵字：三重新建案釘子戶棺材靈骨塔奠儀殯葬接待中心

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