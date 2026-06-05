建商「炒股」比本業還賺！　房市人財兩失

▲台股漲聲響不停，6月1日站上4.5萬點，法人樂看6月續航有望挑戰5萬點。（圖／CTWANT提供，下同）

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台股5月29日噴出1.9兆元交易量，1日大盤更突破4.5萬點，全台掀起股市狂潮，「棄房入股」「貸房入股」趨勢浮現，資金大量湧入股市「衝浪」，為房市雪上加霜。然而根據CTWANT記者訪談多名業者，卻也意外發現，不只散戶資金由「房轉股」，就連建商和房仲人員，也放著本業不顧、跳進股海追浪，甚至暫緩土地交易、推案節奏，房市陷入「人財兩失」困境。

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▲台股投資熱潮升溫，部分投資人不惜透過房屋增貸甚至賣房套現，積極將資金轉向股市尋求更高報酬。

房市自去年急凍以來，買氣持續低迷。根據《591房屋交易網》最新統計，七都成屋待售量已突破10萬戶大關，又以台中超過3萬戶的待售量位居七都之冠，成為賣壓最沉重的區域。

「台中賣壓比較大的還是在海線，即使成屋了也沒有客人。我聽到比較多的狀況是，寬限期到期要本利攤還，壓力比較大，所以丟出來賣，想套回現金去玩股票。」大台中不動產公會理事長蕭成忠觀察「資金正大逃離房市，全面湧向股海」，除了資產變現外，還有一票人是透過理財型房貸，將已償還的房貸本金借出來再投入股市。

近日上市櫃公司陸續召開股東會，建商們被問及市況，也脫離不了股市熱潮的影響。皇普建設董事長蘇永平直言，「大家都去買股票了，沒有人要買房子！」資金排擠感受深刻的還有宏盛建設，董事長林新欽就提到，目前股市熱絡，下半年要怎麼銷售去化將是重點，而他們也發現不少人在房貸成數上有問題。

▲房市表現低迷之際，隨著COMPUTEX即將登場，AI題材持續升溫，不僅散戶瘋搶AI概念股，連建商與房仲從業人員也紛紛轉戰股市、投入股海。

追根何種房貸問題，原本以為是信用管制導致自備款不足，但宏盛發言人陳育德卻說出了令人跌破眼鏡的原因，「最近看到比較多都是因股市熱，資金還在股市來不及拿回來，或是想再放久一點、多賺一點。」

一名桃園地產業者就分享，台股雖已在高點，仍有人想進場，一名券商朋友手上還有十多名客戶待開戶；最近他原本有幾塊農地要出售，買方已出價，但仲介近日告知交易暫緩，原因是「資金還在股市，等賺了錢再來買」。

根據證交所公布最新5月台股新開戶數13.2萬人，全台累積總開戶數達到1433萬人，再創新高。面試心得平台「面試趣」也公布職場調查，每6人就有1人目睹同事因股市辭職，更有2.6%的受訪者坦言，自己就是辭職投入股市的人。若以台灣實際勞動力1,200萬人換算，就有31.2萬人為了股票離開正職工作，人口規模相當於一整個基隆市。

房市專家李同榮就表示，在AI飆股與全民瘋股氛圍下，許多年輕人的思維已完全改變，認為「辛苦存房子頭期款，不如先進股市翻倍。」股票漲了可再質押，質押後又能再加碼，加碼成功後，帳面財富又再增加，於是出現「借錢投資比努力工作更快」的錯覺。

棄房入股的不只一般散戶，房仲從業人員也不例外，仲介全聯會理事長王瑞祺就坦言，這幾年房市慘澹，因此也有不少房仲業投入股市，為自己和公司增加收益，對此，公會還特別提醒會員公司，不要增貸、車貸、融資二胎等投入投機性市場，應該要專注本業、加強專業性、財務管理、人才教育訓練等等。

▲皇翔2025年合併營收60.7億元、年減50%，但卻靠著投資台積電等個股，今年以來已入帳逾9億元，投資股票比本業還賺。

建商跨界投資炒股的也不少，其中又以皇翔最為出名，近年大舉進軍股市，今年以來，僅台積電、台達電、南亞科與旺宏等操作，獲利約9.48億元，在房市不景氣下，副業賺得比本業還多。

蕭成忠也透露，台中有不少年輕建商或二代，甚至資本好幾億的，都跑去玩股票、不想蓋房子了，「營建業沒工沒料、做得要死，賺得錢還要課20%營業所得稅，玩股票怎麼樣都贏！」

房市還在等買氣，建商卻已在股市數獲利，這種「業外賺翻天」的畸形現象，已悄悄在產業中埋下結構性風險。

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