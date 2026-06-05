台股一天成交量抵房市全年　回檔恐波及房市

▲民眾以房屋增貸、信貸、房貸槓桿將資金流入股市，專家警告，若股市回檔將引發「股房雙挫」連鎖效應。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台股強強滾，全台最「吸金」，反觀房市慘兮兮，儘管建商已放緩推案，但「棄房入股」的風潮興起，讓市場房屋待售量居高不下。業者擔憂，台股一天成交金額已相當於房市全年成交量，若股市續強、信用管制不鬆，房市將更冷；但若股市回檔，高槓桿資金恐率先崩斷，引發房貸與投資雙重壓力，甚至觸發「股房齊跌」連鎖風險，房市陷入「全輸」困局。

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CTWANT委託《591房屋交易網》統計今年5月與去年同期七都行政區待售量變化，發現桃園市大園區過去一年來，待售成屋暴增33%，新竹市東區也多出1成多的房屋在市場上等待有緣人接手。若是根據待售量排行，台中北屯區和西屯區分別有5,733戶、4,119戶待售中，桃園市中壢區、桃園區也皆超過3,000戶的待售量，市場去化壓力爆表。

591房屋交易網新聞組長林哲緯分析，部分區域待售量居高不下、甚至持續成長的關鍵，除了「新青安寬限期」陸續到期外，台股表現亮眼、吸走部分「人」與「錢」也是重要因素之一。前幾年不少投資客槓桿操作，透過新青安寬限期，每月僅繳利息、不還本金，再以出租達到以房養房。然而隨著寬限期將屆，貸款轉為本息攤還後，每月負擔大幅增加；若資金調度吃緊，或看好股市行情，不少人可能選擇提前出場、轉進股市。

▲房貸寬限期屆滿後，投資客面臨本息還款壓力，恐掀「棄房潮」將資金轉入台股。

根據財政部統計，2025年全國個人房地合一稅收共達523.82億元，年減26.8%，減少超過190億元；而2026年今年以來，台股狂熱下，證交稅平均「每個交易日」就能為國庫賺進約24億元，累計今年前3月證交稅已入帳1,237億元。

一位不具名業者就大酸，單日最高成交紀錄飆破1.8兆元，一天成交金額等於一整年房市成交量，也難怪政府對營建業的重視度越來越低，「現在政府高層的心態是，房地合一稅減少不算什麼，證交稅一天就可以收多少，你（營建業）沒那麼重要了！」

▲業者擔憂台股續強會讓房市更冷，但台股若回檔，目前有不少民眾採高槓桿資金操作股市，恐股房連動，一同陷入危機。

房市專家李同榮示警，房市正從理性居住市場，走向槓桿操作的風險投資階段，「貸房入股」的全民投資行為，從過去的房貸與增貸「兩貸同堂」，演變成房貸、增貸、理財型房貸、車貸、信貸，以及股票融資、質押「多貸同堂」的高槓桿資金入股模式。

房市成為資金來源、股市則成為獲利場域。李同榮擔憂，一旦在市場高點透過融資進場，若隨後遭遇股市修正，投資人可能面臨斷頭與追繳壓力，年輕人不僅難以累積人生第一桶金，甚至可能提前透支未來數年的財務能力。

而更慘的狀況是，股市的下跌壓力將透過資金鏈傳導至房市，導致拋售增加、買氣轉弱，進一步拖累房價表現，形成股市與房市「同跌共振」的局面，最終可能引發資產縮水的惡性循環。

房市失寵、股市當紅，資金全面倒戈。一位不具名建商不服氣的說，「資金過度集中在房市時，政府出手管制；現在過度集中在股市，怎麼不管管？」多名業者和專家即提醒，應留意目前股市過熱現象，慎防股、房同陷資本風暴。

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