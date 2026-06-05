芬蘭國際學校首度來台落腳高雄　美校周邊房價卻失守

▲高雄國際學校愈來愈多，但一般台灣家庭若沒有外國護照或雙重國籍，無法直接就讀。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
半導體大廠南下帶來不少高階人才，高雄國際教育版圖持續擴張，連芬蘭國際學校都首度在高雄設校，預計9月進駐前金國小開學。不過，國際學校光環未必等於房價保證。根據實登統計，高雄美國學校周邊房價從2024年均價33.7萬元，降至今年27.3萬元，跌幅近2成。
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台積電、輝達、ASML等科技大廠陸續加碼高雄布局，吸引不少外商與高階專業人才進駐。首度來台、由芬蘭官方設立的芬蘭國際學校（Finland International School Kaohsiung）宣布落腳高雄，1至7年級將設於前金國小校內，目前已啟動招生，預計9月正式開學。
高雄目前共有位於左營區的高雄美國學校（Kaohsiung American School）、鼓山區的高雄韓國學校（Kaohsiung Korean International School）、苓雅區的高雄市日僑學校（Kaohsiung Japanese School），以及今年新設立的高雄芬蘭國際學校。
根據住商機構統計實價登錄資料，高雄美國學校周邊房價從2024年每坪33.7萬元，下滑至2025年的30.4萬元，今年截至5月再降至27.3萬元，累計跌幅約19%。高雄韓國學校周邊房價也出現修正，從2024年的28.7萬元降至今年19.3萬元，跌幅超過3成。
相較之下，高雄市日僑學校周邊房價表現最為穩健，2024年均價36.1萬元，2025年降至31.9萬元，今年前5月回升至33.8萬元，也是4所國際學校周邊房價最高的區域。
▲高雄市4大國際學校周邊房價。資料來源:實價登錄、住商機構彙整。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）
至於高雄芬蘭國際學校所在的前金區，2024年周邊住宅均價為17.4萬元，2025年提升至24.6萬元，不過由於交易量不足10筆，今年截至5月尚無住宅大樓成交紀錄。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，高雄美國學校所在的北高雄，過去受惠台積電設廠、楠梓產業園區及半導體聚落議題，房價曾快速上漲，近年在信用管制及市場買氣降溫影響下出現修正，因此跌幅相對明顯。
高雄市仲介公會副理事長陳揚智分析，日僑學校位於武廟生活圈，區域開發成熟、生活機能完整，加上新案供給有限，因此即使房市修正，價格仍相對穩定。
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