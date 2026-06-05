新青安退場免驚！富旺祭「超青安」挺青年入主斗南千坪「悅榕花園」

▲富旺國際宣布自2026年6月起，限時限量起跑市場罕見的企業版新青安「富旺超青安」全台成家專案。

圖、文／富旺國際提供

政府「新青安」貸款預計今年7月階段性退場，面對落日與銀行限貸令雙重夾擊，大批首購族陷入集體焦慮。深耕全台住宅市場的上櫃建商富旺國際（6219）直接出手打破僵局。

富旺國際宣布自2026年6月1日起，限時限量起跑市場罕見的企業版新青安「富旺超青安」全台成家專案。針對旗下指定成屋建案，推出最高補貼36個月房貸利息、最高補貼2.5%，且貸款成數上限最高可達8成。

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其中，富旺國際斥資打造千坪大基地新成屋「悅榕花園」，總基地面積近1688坪，規劃雲林斗南少見的複合型造鎮新案，大環境來說「悅榕花園」基地位於交通節點，車程約5分鐘到斗南火車站，15分鐘到雲林高鐵，可快速銜接台78線串聯國道1號、國道3號。





▲富旺國際斥資打造千坪大基地新成屋「悅榕花園」，總基地面積近1688坪，規劃雲林斗南少見的複合型造鎮新案。

且小環境生活圈機能成熟，坐擁中山路、燦坤及麥當勞商圈，緊鄰第二市場與全聯，日常採買極便利，鄰近僑真國小、東明國中與斗南高中，達到12年國教免接送的優勢。值得注意的是，社區後方緊鄰的是7公里雙鐵自行車綠廊道，除了自家花園外，走出社區周圍也都是綠意。

在地業者表示，隨著台灣高鐵路網效益極大化，加上科學園區、半導體與高科技產業鏈持續南移，中台灣的「科技外溢」效應正強烈席捲雲林，以斗南來說周邊小東、豐田、虎尾與雲林科技工業區上萬個工作機會，強勁剛需撐起穩固價值。





▲「悅榕花園」生活圈機能成熟，坐擁中山路、燦坤及麥當勞商圈，緊鄰第二市場與全聯。

「悅榕花園」社區更移植台中頂級好宅規格，全案特別突破大手筆納入開闊的豪宅級社區大廳、全齡化休閒公設，以及滿目綠意的大型景觀中庭。全面滿足並拔高雲林首購族對生活美學的想像，讓成家不再是向預算將就，而是生活全面的升級與驕傲。

公設包含廚藝教室、瑜珈教室及KTV等，相當符合在地首購與換屋族的真切需求，近期「悅榕花園」已交屋並舉辦公設落成茶會，好評不斷，現配合專案特別釋出保留戶。





▲「悅榕花園」社區移植台中頂級好宅內外規格，緊鄰的是7公里雙鐵自行車綠廊道。

富旺國際董事長林宗毅直言，近年打炒房的政策，讓銀行放貸趨嚴，但實際上自住客受傷最深。相較預售市場充滿未知變數，成屋案「看得到、買得到、住得到」最具安全感，公司也直接從民眾最痛的房貸利息切入，前3年陪購屋族一起扛房貸，給年輕人一個真正能喘口氣的成家機會。