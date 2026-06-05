崇德商圈黃金店面洗牌！　石斑魚火鍋僅開4個月突「改招」

記者陳筱惠／台中報導

11期重劃區核心的崇德路商圈，2月份由石斑魚火鍋的新品牌「老虎斑斑」插旗，才經營4個月就決定收攤，改招牌以茶館再出發，值得注意的是，換招牌到重新出發不到一週就開始營運，速度之快令人驚訝。

▲「老虎斑斑」插旗崇德路，才經營4個月就決定收攤，改招牌以茶館再出發。（圖／記者陳筱惠攝）

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原為輕井澤集團旗下「拾七石頭火鍋」的黃金店面，自去年8月歇業釋出後便引發市場關注。該店面隨後由主打石斑魚火鍋的新品牌「老虎斑斑」插旗，但該品牌開業不到4個月便悄悄退場並換上新招牌，改由同集團多秝貿易旗下的新品牌「長順茶館」進駐，改主打茶飲、茶點與麵食。

這項快速調結構的舉動，反應了餐飲市場的汰換速度與競爭強度，據了解，該指標店面建坪139坪、地坪233.7坪，屬於2塊土地合併出租。信義房屋崇德14期店專員藍宏仁分析：「該地點正對星巴克與春水堂等連鎖大牌，面寬寬敞且車流量龐大，具備極高的廣告效益。」

▲據悉去年招租時，房東一度開價高達65萬元，隨後因應市場現實做出讓步，將整體租金退回與2016年相仿的40萬元上下水準。（圖／記者陳筱惠攝）



據悉去年招租時，房東一度開價高達65萬元，隨後因應市場現實做出讓步，將整體租金退回與2016年相仿的40萬元上下水準，藍宏仁說：「其實沿線在食衣住行育樂各行業中，目前可能僅有付租能力強的餐飲業或大型連鎖零售敢大膽出手。」

21世紀不動產資深經理沈政興表示：「台灣人對石斑魚火鍋接受度不高，短期試水溫未果後迅速調整策略，直接停損，改以消費頻次更高、更具備日常剛性需求的茶飲麵食餐館迎戰，這樣在市場上滿常見的，但短期速度這麼快的比較少。」

以近期來說，中台灣餐飲業開始有搬風跡象，像是茶館類型的近期包含「長順茶館」，還有台中萬客什鍋的副品牌「豐生茶館梅川東店」、築間集團的原「築間幸福鍋物市政一店」改裝重新以「麟德殿・四時茶館」再出發。

▲短期試水溫未果後迅速調整策略，直接停損，改以消費頻次更高、更具備日常剛性需求的茶飲麵食餐館迎戰 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）