▲3C家電越來越多，插座規劃不足恐讓家變「火災風險宅」 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

近期多起火警與居家用電意外引發關注。台中市大里區一處鐵皮工廠5月23日下午發生火警，現場火勢猛烈、濃煙密布，所幸無人受困或傷亡，起火原因仍待調查；另有民眾在社群分享，家中延長線插座曾在使用時突然冒出火光，所幸及時關閉電源，未釀成更嚴重意外。消防人員提醒，無論工廠、倉庫或一般住家，用火用電習慣若不當，都可能提高火災風險。

對屋主、租屋族與正在裝修的民眾來說，插座配置不只是便利性問題，也與居家安全有關。現代家庭3C設備與小家電越來越多，手機、平板、筆電、行動電源、掃地機器人、除濕機、氣炸鍋、微波爐、電暖器等都需要用電；若看屋或裝修時未預留足夠插座，入住後長期依賴延長線與轉接頭，就可能讓線路長時間處於高負載狀態，增加風險。

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▲電線不可綑綁、重壓或過度彎折，也應避免藏在家具後方或地毯下方，以免長期受壓、破損或散熱不良，增加用電風險 。（圖／記者王威智攝）

消防單位提醒，平時用火用電應落實「五不一沒有」原則：

第一是「不超過負載」，高耗電電器切勿共用插座或延長線，像是電暖器、烤箱、微波爐、氣炸鍋等，都應避免同時集中在同一條延長線上使用。

第二是「不折損導線」，電線不可綑綁、壓在重物下或過度彎折。許多住家為了美觀，會把電線藏在家具後方、壓在地毯下，或用束帶緊緊固定，但電線若長期受壓、破損或散熱不良，都可能提高危險。

第三是插頭不用「不插」。長期不使用的電器應拔除插頭，避免待機耗電，也能降低老舊電器、插頭鬆動或線路異常造成意外的機率。尤其民眾外出旅遊或長時間不在家時，更應檢查不必要的電器是否已拔除。

第四是電器周邊「不放可燃物」。消防人員提醒，電器、插座、充電座周圍，應避免堆放報紙、衣物、塑膠袋、紙箱等可燃物，尤其倉庫、陽台、儲藏室與居家工作區，常因雜物堆積而增加火勢延燒風險。

第五是插頭插座「不潮濕污損」。插頭與插座應保持乾燥，並定期清理灰塵。若插座長期累積灰塵、油污或受潮，可能形成導電路徑，引發短路或起火。廚房、浴室外側、陽台與地下室等濕氣較重區域，更要留意插座狀況。

除了「五不」之外，消防局也提醒民眾落實「一沒有」原則，也就是「沒有安全標章的不買不用」。購買電器與鋰電池產品時，應選擇具經濟部標準檢驗局認可標誌的產品，避免使用來源不明、品質不穩定的電池或充電設備。劣質鋰電池若發生過充、短路，可能導致猛烈燃燒或爆炸。

▲老房子看屋或裝修時，除了格局採光，也應優先檢查插座數量、電箱迴路與老舊線路狀況，若出現跳電、插頭發熱、插座鬆動或焦味，應盡快請專業人員檢修 。（圖／記者王威智攝）

鋰電池產品也成為現代居家安全新課題。消防人員提醒，若發現行動電源、電動工具電池、電動車電池或其他鋰電池產品出現膨脹、過熱、變形、異味等狀況，應立即停止使用，不要繼續充電，也不要放在室內角落。充電時應避免在無人看管的深夜進行，並遠離床鋪、沙發、窗簾、紙箱等易燃物。

對屋主與租屋族來說，用電安全也應納入居家檢查清單。看屋或裝修時，不只要留意格局、採光、收納，也應確認插座數量是否足夠、電箱迴路是否清楚、高功率家電是否有獨立迴路，以及延長線是否只是短期使用，而不是長期取代固定插座。

尤其老屋、鐵皮屋、頂樓加蓋或改作工作室的空間，更應定期檢查線路與插座狀況。若家中經常跳電、插頭發熱、插座鬆動、聞到焦味，或延長線長期滿載使用，都不應輕忽，最好請專業水電人員檢查，避免小問題變成大意外。

消防人員提醒，火災預防不只是消防單位的工作，更是每個家庭每天都能做到的生活習慣。從不讓插座過載、不使用劣質電器，到充電時遠離可燃物，每一個小動作，都是守住居家安全的重要防線。