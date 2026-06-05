淡江大橋通車「北漂族會心動買房嗎？」　網曝2類人會買：價格太香

▲淡江大橋 。（圖／記者李姿慧攝）

記者施怡妏／綜合報導

過去淡水居民通勤受聯外交通條件限制，隨著淡江大橋正式通車，淡水、八里與林口生活圈整合效益備受市場關注。有網友好奇，淡江大橋是否真能改變淡水的居住吸引力，還是只是房市炒作話題？也好奇北漂族是否會因此選擇住淡水？對此，信義房屋專家表示，對於買房講求CP值的人來說，有很大的吸引力。

淡江大橋通車 淡水房市再掀討論



[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，若是原本就在淡水生活、工作的人，選擇住在當地並不難理解；但他更好奇的是，對於外地來台北打拚的北漂族來說，究竟在什麼情況下，才會真正考慮搬到淡水。他也進一步拿基隆、桃園、淡水做比較，若同樣是雙北外圍或通勤型居住選項，大家會怎麼取捨。

貼文一出，網友紛紛表示，「朋友有錢但故意選淡水啊，就不想住市區」、「肯定會啊，不然能買早就買台北了」、「領平均薪資、雙薪100萬左右的，買淡海差不多啊，再買一輛車剛剛好」、「工作地點民權東路以北，捷運紅線的，都是淡水的潛在客群」、「在家工作的會考慮買淡水啊」、「通車前就一堆人買房住了」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，有淡江大橋後，一定會吸引更多人買房、居住，對於注重房價CP值、想要便宜的價格入手重劃區的人來說，淡水確實是個好選擇。

至於房價的部分，曾經理坦言，大家都知道有淡江大橋，也已經蓋了一陣子，房價沒有因為通車有太大的變化，「價格就差不多那樣，沒有聽說漲價，大家都知道會通車，該買的還會買。」