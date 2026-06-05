土城最貴待售物件！　千坪彩色汽旅求售10.37億

▲土城中華路二段上「雪瓈花園汽車旅館」以10.37億元開價求售。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

土城中華路二段上「雪瓈花園汽車旅館」以10.37億元開價求售，該汽旅占地上千坪，仍在營業中。共有34間房，七彩繽紛建物造型頗為吸睛。專家分析，此地段不錯，但該物件致命傷是基地面積不方正。

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土城中華路二段上「雪瓈花園汽車旅館」以七彩的車庫房造型吸睛，共有34間房，且占地規模頗大。該汽旅以10.37億元開價在《591房屋交易網》求售，也是該網站上土城區目前最貴待售物件。

「雪瓈花園汽車旅館」占地規模頗大，共計約1220坪，土地使用分區為乙種工業地，換算土地單價約88萬元。建物方面，權狀750坪，屋齡約19年。

經查謄本，該地主為林姓自然人，地址登記在土城，早在民國41年就透過贈與取得。

▲「雪瓈花園汽車旅館」以10.37億元開價求售，也是目前土城最貴待售物件。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「該地鄰近捷運永寧站，周圍指標廠辦大樓成交單價約47~48萬元，以此推算，以具開發效益的工業地來說，區域每坪地價行情可達75萬元。」

不過，邱鼎峯表示：「本次討論的汽旅由2筆地號組成，基地面積較狹長，屬於L形狀，在廠辦開發上較為困難，成為致命傷，若該物件能與隔壁358地號整合，勢必將創造出更好的價格條件。」

▲「雪瓈花園汽車旅館」土地規模不小，但屬L型，不方正。（圖／翻攝自地籍圖）

東家國際地產總監李佳燕表示：「未來幾年，土城將迎來一波廠辦熱潮，但主要亮點在頂埔的土城工業區內，該區不少老舊廠房都投入都更，此外還有總銷高達500億元的『中工雲宇宙AI園區』坐鎮，該案也吸引鴻海子公司購置。」

至於本次討論的中華路二段一帶，李佳燕表示：「該區屬於編定工業區外土地，開發狀況較為零星，但由於鄰近交流道，交通便捷，且土地成本相對低，頗受物流等產業青睞。」





▲土地「雪瓈花園汽車旅館」地產分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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