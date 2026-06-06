靠「加味五寶散」紅遍全台　製藥大廠開價3億賣起家厝

記者張雅雲／高雄報導

在收音機曾是家家戶戶主要娛樂的年代，電台除了歌仔戲、布袋戲與流行歌曲，也輪番播送藥品廣告，街頭更常見「王祿仔仙」走江湖賣藥。台南早年為全台中藥產業重鎮，創立於70年前的萬國製藥集團，便是在這股浪潮中崛起，旗下「加味五寶散」更是紅遍全台。

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▲創立於70年前的萬國製藥集團，總部位於台南東區，旗下「加味五寶散」紅遍全台。（圖／記者張雅雲攝）

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萬國製藥集團前身為「信德製藥」，創立於1955年。1959年成立信德藥粉加工廠，主要從事中藥粉末加工與販售，1969年更名為萬國化學製藥廠，逐步擴大產品線。

▲萬國製藥集團期總部兼起家厝竟掛牌出售，開價3億660萬元。（圖／記者張雅雲攝）

老台南人表示，台南自清代以來就是中藥材集散中心之一，逐漸形成完整產業鏈，從藥材行、中藥行到製藥廠應有盡有。早年西醫與藥妝通路不普及，民眾取得藥品資訊的管道有限，出現不少「王祿仔仙」街頭賣藥、靠口耳相傳，讓台南形成特殊的中藥產業文化。

遇上1960~1990年代廣播興盛，不少業者透過電台廣告打開知名度，包括萬國製藥、港香蘭、天一藥廠、仙豐製藥等知名業者都在台南發跡，萬國製藥旗下的「加味五寶散」一舉成為家喻戶曉的明星產品。

萬國製藥裕農廠1967年完工，1993年完成GMP審核，從傳統藥粉加工廠轉型為現代化製藥企業，一路見證中藥產業變遷，沒想到近期總部兼起家厝竟掛牌出售。據查，屋主就是蔡姓自然人。

▲萬國製藥集團的董事長辦公室內，牆上「國藥之光」匾額依舊醒目。（圖／記者張雅雲攝）

根據銷售資料顯示，該廠位於東區裕農路，地坪393.13坪，建物屋齡59年，開價3億660萬元，換算土地單價約78萬元。主打鄰近南紡商圈、虎尾寮重劃區及大灣交流道，並以「商場公司總部大建地」為訴求，並標榜「買地送地上物」。

負責銷售的永慶不動產台南兵市中華加盟店店長蔡裕荏透露，早年中藥製造多集中在市區廠房，不過隨著製藥技術提升、生產設備大型化，萬國製藥近年已將主要生產製程及廠區陸續移往仁德廠區，並設有萬國製藥園區。

蔡裕荏說：「總部因腹地有限、大型車輛進出不便，加上市區土地價值大幅提升，已不再符合現代製藥產業需求，因此將總部基地釋出，屬於企業資產活化與空間重整的一環。」

實際走訪現場，目前廠區已大致淨空，整棟總部及化驗室僅部分設備留置，辦公室牆上仍掛滿集團一路走來獲頒的各式獎牌與獎狀，還有與當時副總統賴清德的合影，董事長辦公室內「國藥之光」匾額依舊醒目，與空蕩的廠區形成強烈對比，讓人一窺昔日風光。

▲萬國製藥集團出售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

蔡裕荏透露，萬國早在虎尾寮尚未重劃前便已在當地設廠，周邊土地早期甚至作為藥材曝曬場使用。隨著虎尾寮逐步發展為台南知名高級住宅區，區域房價已站穩5字頭，部分新案甚至挑戰6字頭。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，裕農路沿線因鄰近南紡商圈、平實營區及虎尾寮，價格相對具支撐性。由於基地面積接近400坪、屬單一產權，土地成交單價落在60~75萬元，未來開發新案，推案單價至少需站上6字頭，才能支撐土地與營建成本。

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