台中牌照稅收95億全台第一　鄉林：「跨區移居潮」浮現

▲房市降溫，車市反向大熱，台中市前4月與房市相關稅收不到50億元，但4月份開徵的「使用牌照稅」台中開徵稅額約95.2億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市降溫，車市反向大熱，台中市前4月與房市相關稅收不到50億元，但4月份開徵的「使用牌照稅」台中開徵稅額約95.2億元，車輛數也奪全國之冠。對此，鄉林不動產研究室指出，這2個看似矛盾的數據，背後隱含的是台中房市「跨區移居」。

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根據財政部最新數據出現有趣的城市發展現象，台中市前4個月的「土地增值稅」與「個人房地合一稅」雙雙出現顯著衰退。然而，4月份開徵的「使用牌照稅」不論是開徵稅額約95.2億元、車輛數高達118.1萬輛，均逆勢奪下全國雙料冠軍。

相較於房市的冷清，台中的車輛數與牌照稅額卻占全國近14%，高居六都第一。

鄉林不動產研究室分析，台中市目前擁有286.8萬龐大人口，設籍與常住人口持續穩定增長。相較於房市的冷清，台中的車輛數與牌照稅額卻占了全國近14%，高居六都第一。

▲購屋族選擇「用距離換取金錢」，在蛋白區大眾運輸尚未普及前，汽車成為通勤、就學的必備工具。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）



購屋族選擇「用距離換取金錢」，在蛋白區大眾運輸尚未普及前，汽車成為通勤、就學的必備工具，推升台中的開車人數與牌照稅收。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示：「這樣『房市踩煞車、車市踩油門』的現象，其實與市區高房價有關，移動、居住人口移動因預算考量，紛紛轉往外圍的烏日高鐵特區、沙鹿等，或以台74線快速道路兩側發展。」

鄉林集團董事長賴正鎰強調：「面對人口移居外圍、開車人數激增的現狀，交通建設腳步必須再加快，否則蛋白區將面臨嚴重的交通壅塞與碳排問題。」賴正鎰建議，市政府應加速海線、屯區的捷運路網建置，並優化跨縣市公車系統，才能有效減輕民眾的通勤負擔。

▲業者建議，市政府應加速海線、屯區的捷運路網建置，並優化跨縣市公車系統，才能有效減輕民眾的通勤負擔。（圖／記者陳筱惠攝）

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