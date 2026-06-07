文湖線30年將迎重大升級　沿線房市最熱10站曝光

▲捷運文湖線通車滿30年，北捷將啟動重大重置計畫，緩解尖峰時間長年壅塞問題。（圖／ETtoday資料照）

記者項瀚／台北報導

捷運文湖線通車滿30年，北捷將啟動重大重置計畫，緩解尖峰時間長年壅塞問題。觀察文湖線各站周圍房市，交易最熱的10站出列，由內湖站1年成交136戶居冠。另外，大安區雖然房價高，但也有4站入榜。

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捷運文湖線前身是捷運木柵線，也是台北捷運第一條營運路線，自1996年3月正式通車迄今已滿30年。台北捷運公司也將啟動重大重置計畫，新購列車將採車廂「全貫穿」設計，緩解尖峰時間長年壅塞問題，預計於2041年完工。

永慶房產集團統計近1年捷運文湖線房市熱門交易站點前10名，其中內湖站成交136戶居冠最熱銷，六張犁站交易110戶居次，中山國中站成交98戶排名第三。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「文湖線熱銷站點前10名中，內湖區有：內湖站、文德站、葫洲站上榜，其中內湖站周邊可以說是內湖區的生活機能核心，商圈內有Citylink、湖光市場，公園綠地豐富，又鄰近三軍總醫院醫療資源完善。」

陳金萍表示：「內湖站對於周邊科技園區、醫療院所從業人員或退休族群的居住需求相當便利，近1年成交136戶，平均單價約78.3萬元。」

▲捷運文湖線房市熱銷站點前10名。（AI協作圖／資料來源：永慶，記者項瀚製作，經編輯審核）

東森房屋內湖加盟店東歐政良表示：「內湖站新案單價破百萬，但該區還是以中古屋為主力，房價相對親民許多，中古大樓成交單價落在75~80萬元，3房總價2500~3000萬元；公寓單價則約50~55萬元，3房總價僅1500~1800萬元。」

單價破百萬照樣熱銷，大安區4站上榜。陳金萍表示：「大安區捷運科技大樓站、大安站、忠孝復興站皆位於大安區核心地帶，周邊房價皆已破百，依然吸引高資產客群置產。」

六張犁站性價比高，陳金萍表示：「該案位於大安區與信義區交界處，鄰近台北醫學大學與臨江街夜市，往敦化南路、基隆路等商業中心也很便利，機能相當完善，近1年累計110戶成交，平均單價83.3萬元與大安區、信義區中心相較，相對實惠。」

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