ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

南台灣6棟知名「起家厝」何去何從？　它將改建超高樓豪宅

記者張雅雲／高雄報導

曾代表一個時代的品牌起家厝，近年正陸續退場。從全台首家好市多、亞洲首家家樂福，到高雄大統集團發跡的大新百貨等，陸續面臨搬遷、熄燈、出售或改建命運，這些陪伴民眾成長的老地標，正悄悄走入歷史。

《地產詹哥老實說》EP312／從能買就好到絕不將就！　財經女神「低成本存房術」滾大資產

▲▼ 好市多 。（圖／記者張雅雲攝）

▲1997年進軍台灣的好市多，第一家分店就設在高雄前鎮區中華五路，陪伴在地人近30年後，起家厝因租約即將到期將搬家。（圖／記者張雅雲攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

萬國製藥集團總部位於台南東區，起家厝1967年完工，在當地已經快要一甲子，近期以約3億元出售，不過萬國並非唯一告別起家厝的品牌。近年南台灣不少知名企業與連鎖品牌，陸續搬離發跡地。

像是1997年進軍台灣的好市多，首店就設在高雄前鎮區中華五路，陪伴在地人近30年後，因租約即將到期，高雄店雖仍營業中，好市多在亞灣80期重劃區興建全台最大海景店，全球官網已公布今年7月新店即將開幕。

另一家更早進入台灣市場的家樂福，大順店曾是法國家樂福進軍亞洲的首間分店。該店1989年在高雄市苓雅區開幕，堪稱家樂福在全亞洲的「起家厝」，不過該店已於2013年吹熄燈號，結束營業。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲家樂福大順店曾是法國家樂福進軍全亞洲的首間分店，1989年在高雄市苓雅區開幕。（圖／翻攝自Google Maps）

大順店舊址為家樂福向高雄陳家的南和興產承租，2019年2月舊址以總價22.7億元賣給城揚建設，目前做為停車場使用，城揚建設集團副總經理許承凱透露，基地將分2期開發，首期規劃超高大樓，預計明年動工，家樂福昔日亞洲首店將轉為住宅開發案。

家樂福、好市多見證大型量販店崛起，大新百貨則代表高雄百貨業的黃金年代。1958年成立的大新百貨，開幕時以全台首座電動手扶梯轟動全台，也是大統集團創辦人吳耀庭發跡的重要據點，營業52年熄燈後，因大火燒毀建築物而拆除，空置近10年，今年才開始整地規劃作停車場使用。

不只大型企業，南台灣在地知名品牌也陸續撤出起家厝。高雄89年歷史的老餅舖「吳記餅店」，一路從市場小攤做到南台灣知名喜餅品牌，鳳山光遠路起家厝舊址具名店光環，開價3580萬元出售。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲南部知名品牌起家厝現況。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

有燒肉南霸天之稱的「碳佐麻里」，2002年在台南府前路創立「炭佐麻里前炭火工房燒肉居酒屋」，2004年改名為「碳佐麻里」府前店，該店是有20年歷史的創始店，堪稱「起家厝」，搬家後，去年馬上有新租客「老井極上燒肉」年捧租金792萬元卡位。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，企業成長後，營運空間、停車需求與交通條件都會改變，早年發跡的起家厝未必能再支撐現階段營運，因此起家厝退場也象徵商圈與產業世代交替，舊址則因地段、品牌記憶與開發潛力，逐漸成為市場關注的資產標的。

《地產詹哥老實說》EP312／從能買就好到絕不將就！　財經女神「低成本存房術」滾大資產

關鍵字：高雄地標起家厝好市多家樂福南台灣品牌大新百貨碳佐麻里吳記餅店

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

剛需族先買股不買房　房仲點出市場卡關真相

房市何時才能見到復甦？房仲專家表示，當前股市太熱，把資金都吸走，有些剛需買方甚至把錢先投入股市，想多賺點自備款再買房。他表示，前年919後中古屋待售物件不增反減，先前第二戶限貸又微放寬，等股市進入休息階段，房市就有望好轉。

1小時前

徐華辰／斷頭潮來了？　房市重災區法拍量破千件

過去法拍屋常被視為房市的「反指標」，市場熱絡時物件稀少，市場轉冷時法拍量激增。觀察2026年1至5月的最新數據，房市重災區的台中市，法拍市場的待標件數近3年來首度突破千件大關，達到1001件。

3小時前

長輩買房「更愛舊社區」原因曝光！一票笑點頭：年輕人不懂

買房要考慮到周遭環境、屋齡等條件，不過多數人最在意的就是地點，或是房子的類型，有網友指出，最近和家人聊天時發現，媽媽對傳統市場旁正在興建的新大樓很有興趣，開始思考未來替長輩買房時，選擇有市場的舊社區，是否會比一般住宅更適合，對此，信義房屋專家表示，這是真的，長輩更喜歡逛市場。

5小時前

南台灣6棟知名「起家厝」何去何從？　它將改建超高樓豪宅

曾代表一個時代的品牌起家厝，近年正陸續退場。從全台首家好市多、亞洲首家家樂福，到高雄大統集團發跡的大新百貨等，陸續面臨搬遷、熄燈、出售或改建命運，這些陪伴民眾成長的老地標，正悄悄走入歷史。

5小時前

靠「加味五寶散」紅遍全台　製藥大廠開價3億賣起家厝

在收音機曾是家家戶戶主要娛樂的年代，電台除歌仔戲、布袋戲與流行歌曲，也輪番播送藥品廣告，街頭更常見「王祿仔仙」走江湖賣藥。台南早年為全台中藥產業重鎮，創立於70年前的萬國製藥集團，便是在這股浪潮中崛起，旗下「加味五寶散」更是紅遍全台。

5小時前

「空中鳳城」招商現曙光？　便當體驗館、健身房首批進駐

沒等到百貨公司，先等到健身房和便當館？高雄鳳山車站改建多年，最新招商結果出爐，A棟1~3樓規劃全台首座「台鐵便當體驗館」，預計6月底營運，B棟1~4樓確定由健身品牌進駐，在地人開酸，「到底誰會特地去車站逛便當館？」根據實登，周邊新案已站上4字頭。

20小時前

美以轟炸伊朗40天！德黑蘭房價竟飆漲80%　背後原因曝

美國與以色列2月底起轟炸伊朗長達40天，使伊朗經濟雪上加霜，通膨率飆升至84%，創下數十年新高，里亞爾兌美元過去一年已貶值53%。但在這波亂流中，德黑蘭房市卻出現異常升溫，衝突爆發以來房價與租金漲幅估計高達80%，甚至超車通膨數字。

21小時前

新青安退場免驚！富旺祭「超青安」挺青年入主斗南千坪「悅榕花園」

政府「新青安」貸款預計今年7月階段性退場，面對落日與銀行限貸令雙重夾擊，大批首購族陷入集體焦慮。深耕全台住宅市場的上櫃建商富旺國際（6219）直接出手打破僵局。

22小時前

關廠25年終於要活化　新營糖廠9萬坪精華地有望大變身

新營糖廠關廠25年後，約9萬坪精華土地終於有望活化！該案被視為溪北近20多年最重量級的活化案之一。根據實登統計，新營預售均價已從2024年的每坪26.3萬元，攀升至今年每坪28.7萬元，成長約9.1%，在區域房價緩步墊高之際，開發進度再度引爆地方不滿。

23小時前

國3黃金共軸線成形！半導體S廊帶南延屏東　三大園區迎2.7萬人口紅利

南台灣產業版圖正快速重組！國道3號串聯的「黃金共軸線」成形，半導體S廊帶一路南延至屏東海豐園區，加上農業科技園區與義大健康園區三大引擎同步推進，可望迎來2.7萬人口紅利，牽動房市結構質變。

23小時前

蕭薔挑戰〈瀟灑小姐〉　舞台上劈腿狀態超好

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新竹市府提告返還國有地！男喊「..

屏東3大園區齊發　迎2.7萬人..

土城最貴待售物件！　千坪彩色汽..

長輩買房「更愛舊社區」原因曝光..

徐華辰／斷頭潮來了？　房市重災..

鶯歌「阿婆壽司」起大厝　全現金..

南台灣6棟知名「起家厝」何去何..

關廠25年終於要活化　新營糖廠..

30年老牌PCB廠翻身　砸1...

靠「加味五寶散」紅遍全台　製藥..

ETtoday房產雲

最新新聞more

剛需族先買股不買房　房仲點出市..

徐華辰／斷頭潮來了？　房市重災..

長輩買房「更愛舊社區」原因曝光..

南台灣6棟知名「起家厝」何去何..

靠「加味五寶散」紅遍全台　製藥..

「空中鳳城」招商現曙光？　便當..

美以轟炸伊朗　德黑蘭房價竟飆漲..

新青安退場免驚！富旺祭「超青安..

關廠25年終於要活化　新營糖廠..

屏東3大園區齊發　迎2.7萬人..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366