南台灣6棟知名「起家厝」何去何從？　它將改建超高樓豪宅

記者張雅雲／高雄報導

曾代表一個時代的品牌起家厝，近年正陸續退場。從全台首家好市多、亞洲首家家樂福，到高雄大統集團發跡的大新百貨等，陸續面臨搬遷、熄燈、出售或改建命運，這些陪伴民眾成長的老地標，正悄悄走入歷史。

《地產詹哥老實說》EP312／從能買就好到絕不將就！ 財經女神「低成本存房術」滾大資產

▲1997年進軍台灣的好市多，第一家分店就設在高雄前鎮區中華五路，陪伴在地人近30年後，起家厝因租約即將到期將搬家。（圖／記者張雅雲攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

萬國製藥集團總部位於台南東區，起家厝1967年完工，在當地已經快要一甲子，近期以約3億元出售，不過萬國並非唯一告別起家厝的品牌。近年南台灣不少知名企業與連鎖品牌，陸續搬離發跡地。

像是1997年進軍台灣的好市多，首店就設在高雄前鎮區中華五路，陪伴在地人近30年後，因租約即將到期，高雄店雖仍營業中，好市多在亞灣80期重劃區興建全台最大海景店，全球官網已公布今年7月新店即將開幕。

另一家更早進入台灣市場的家樂福，大順店曾是法國家樂福進軍亞洲的首間分店。該店1989年在高雄市苓雅區開幕，堪稱家樂福在全亞洲的「起家厝」，不過該店已於2013年吹熄燈號，結束營業。

▲家樂福大順店曾是法國家樂福進軍全亞洲的首間分店，1989年在高雄市苓雅區開幕。（圖／翻攝自Google Maps）

大順店舊址為家樂福向高雄陳家的南和興產承租，2019年2月舊址以總價22.7億元賣給城揚建設，目前做為停車場使用，城揚建設集團副總經理許承凱透露，基地將分2期開發，首期規劃超高大樓，預計明年動工，家樂福昔日亞洲首店將轉為住宅開發案。

家樂福、好市多見證大型量販店崛起，大新百貨則代表高雄百貨業的黃金年代。1958年成立的大新百貨，開幕時以全台首座電動手扶梯轟動全台，也是大統集團創辦人吳耀庭發跡的重要據點，營業52年熄燈後，因大火燒毀建築物而拆除，空置近10年，今年才開始整地規劃作停車場使用。

不只大型企業，南台灣在地知名品牌也陸續撤出起家厝。高雄89年歷史的老餅舖「吳記餅店」，一路從市場小攤做到南台灣知名喜餅品牌，鳳山光遠路起家厝舊址具名店光環，開價3580萬元出售。

▲南部知名品牌起家厝現況。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

有燒肉南霸天之稱的「碳佐麻里」，2002年在台南府前路創立「炭佐麻里前炭火工房燒肉居酒屋」，2004年改名為「碳佐麻里」府前店，該店是有20年歷史的創始店，堪稱「起家厝」，搬家後，去年馬上有新租客「老井極上燒肉」年捧租金792萬元卡位。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，企業成長後，營運空間、停車需求與交通條件都會改變，早年發跡的起家厝未必能再支撐現階段營運，因此起家厝退場也象徵商圈與產業世代交替，舊址則因地段、品牌記憶與開發潛力，逐漸成為市場關注的資產標的。

《地產詹哥老實說》EP312／從能買就好到絕不將就！ 財經女神「低成本存房術」滾大資產