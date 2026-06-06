徐華辰／斷頭潮來了？　房市重災區法拍量破千件

▲房市重災區的台中市，法拍市場的待標件數近3年來首度突破千件大關，達到1001件。較去年同期大幅增長45.7%。（圖／記者陳筱惠攝）

文／寬頻房訊發言人徐華辰

過去法拍屋常被視為房市的「反指標」，市場熱絡時物件稀少，市場轉冷時法拍量激增。觀察2026年1至5月的最新數據，房市重災區的台中市，法拍市場的待標件數近3年來首度突破千件大關，達到1001件。

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房市重災區的台中市，法拍市場的待標件數近3年來首度突破千件大關，達到1001件。較去年同期大幅增長45.7%。這項數據引發外界高度關注，難道房市的「斷頭潮」已經落腳台中？期待撿便宜的民眾終於等到時機了嗎？

▼ 房市重災區的台中市，法拍市場的待標件數近3年來首度突破千件大關，達到1001件。



但實際上，待標數的暴增並不等於斷頭潮，並從以下4大面向解析當前的法拍市場現況

一、 新增案量不增反減：並非斷頭潮

雖然表面上的待標總數大幅增加，但關鍵在於「結構」。觀察今年新增的「一拍物件」，占比僅為30.37%，與去年同期相比反而減少了約8%。這項數據直接證實了市場上的新斷頭案件未增反減。整體法拍件數的堆疊，主要是因為案件「標脫率不如以往」，導致許多物件滯留在市場上，並非源自大規模的違約爆發。

二、 房市與法拍同調：呈現「量縮價盤」

目前的法拍市場表現與大環境息息相關。今年前5月的法拍整體成交量較去年同期降低4.39%，加上平均得標單價有所修正，種種跡象皆與目前一般房市「量縮價盤」的格局完全一致。此外，從目前公布的銀行逾放比率來看，今年上半年的房貸違約率依然維持在極低的水準，短時間內根本不可能爆發所謂的法拍潮。

三、 股市創高吸金：投資人「棄房入股」

另一個導致法拍市場冷清的因素是「資金轉移」。由於近期股市創下歷史高點，強大的吸金效應讓多數資金流向股市，市場上出現明顯的「棄房入股」現象。這導致投資人對不動產的信心與追價意願不足，使得平均得標的拍次明顯延後，物件乏人問津的時間變長。

四、 蛋白區機會浮現：競標熱度降溫

雖然法拍市場規模本質上在縮減，但對於想「撿便宜」的民眾來說，並非毫無機會。目前蛋白區、蛋黃區以外的物件，價格已經出現修正。最重要的是，由於競標人數減少，過去那種「多人瘋狂加價哄搶」的非理性現象已不復見，自住或投資客反而能用更合理的價格入手。

不過最後提醒，有意進場的投資人必須特別注意金流布局。目前承做法拍屋「代墊款」業務的銀行已逐漸減少，銀行的估價與可貸金額也普遍趨於保守。加上法拍屋的付款流程、時間限制與一般成屋大相徑庭，進場前務必做好審慎的風險評估，以免因資金調度失靈而斷頭。

►徐華辰小檔案

經歷：瑞士商菲利普莫里斯台台灣分公司merchandise、東森房屋加盟事業部科長

現職：寬頻房訊發言人